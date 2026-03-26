La Junta colabora en la organización en Valladolid de la IX edición de los Premios de la Industria de España

VALLADOLID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves la concesión de una subvención de 27.500 euros a la Fundación TecnoVitae para financiar la organización de la IX edición de los Premios de la Industria en España, que se celebrará el próximo 18 de junio en el auditorio Miguel Delibes de Valladolid.

Estos premios se configuran como un reconocimiento a profesionales, empresas e instituciones que contribuyen al desarrollo industrial a través de la innovación, la tecnología y el talento.

En los últimos años se han consolidado como un evento de referencia nacional en materia de ingeniería, innovación y sostenibilidad industrial, atrayendo a numerosas empresas y profesionales de todo el territorio nacional.

Con el respaldo a este certamen, la Junta pretende contribuir al posicionamiento de la Comunidad como referente nacional en los ámbitos de la ingeniería y la industria al aprovechar el impacto mediático del evento y la participación de empresas y profesionales de todo el país.

Los premios actúan también como motor de dinamización industrial al presentar modelos de excelencia que sirven de referente a otras empresas. Además, contribuyen a dar un mayor prestigio al sector porque reconocen su capacidad para generar alto valor añadido, empleo estable, y progreso social.

En su novena edición, los premios no solo reconocerán la excelencia y el mérito de los ingenieros y empresas industriales, sino que también se adaptarán a las nuevas realidades del mercado e introducirán importantes novedades entre las que destaca la creación de la categoría de Industria del Hábitat y la transformación del premio de Industria TIC en Industria Digital, reflejando la apuesta de la Comunidad por la digitalización y la especialización productiva.

La subvención aprobada se destinará a sufragar los gastos para el desarrollo del evento por parte de la Fundación TecnoVitae, corporación sin ánimo de lucro, que tiene como principal objetivo difundir el valor de la tecnología y la ingeniería como pilares del desarrollo social, impulsando la sostenibilidad del tejido empresarial y visibilizando el aporte de las pymes industriales al progreso de la sociedad.