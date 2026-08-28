Junta y comercio de proximidad de Valladolid analizan nuevas medidas para mejorar la competitividad del sector - JUNTA DE CYL

VALLADOLID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de Comercio y Consumo, ha abordado con representantes de la Federación de Comercio y Servicios de Valladolid y Provincia (FECOSVA) las principales necesidades y propuestas del comercio de proximidad de Valladolid, con el objetivo de seguir avanzando en medidas que contribuyan a fortalecer su actividad y competitividad.

Durante el encuentro, celebrado con la directora general de Comercio y Consumo, Elena León Hernández, se han analizado distintas propuestas relacionadas con las subvenciones destinadas al comercio de proximidad, entre ellas el incremento de su financiación y la creación y mejora de líneas de apoyo dirigidas a la modernización y competitividad de los establecimientos comerciales.

Asimismo, se han planteado medidas orientadas a simplificar los procedimientos y revisar los plazos de solicitud, resolución y pago de las ayudas, así como la posibilidad de establecer anticipos y ampliar los gastos que pueden ser objeto de subvención. Estas propuestas buscan facilitar el acceso de los comerciantes a los programas de apoyo y adaptar las ayudas a las necesidades reales del sector.

El encuentro ha permitido también abordar otras medidas para mejorar el asesoramiento a los comerciantes, dotar de mayor continuidad a las ayudas, establecer mecanismos de seguimiento y reforzar la formación específica dirigida al sector. La Junta mantiene así el diálogo con las organizaciones representativas del comercio para conocer de primera mano sus necesidades y valorar posibles mejoras en los instrumentos de apoyo al comercio de proximidad.