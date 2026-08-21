La Junta concede 183.000 euros a Burgos para reactivar el comercio local

BURGOS 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha concedido al Ayuntamiento de Burgos un montante de 183.000 euros procedentes de dos líneas de ayuda dirigidas a la reactivación del comercio minorista y la modernización de los mercados de abastos de la capital.

En concreto, el consistorio ha recibido 150.000 euros a través de la convocatoria de la Dirección General de Comercio para financiar la última campaña de bonos al consumo. Esta cantidad representa el 75 por ciento del tope máximo de 200.000 euros fijado en las bases de la subvención para un programa municipal que movilizó un volumen global de 1,4 millones de euros, tal y como ha informado el concejal del área, César Barriada.

A esta partida se suman algo más de 32.900 euros destinados a realizar mejoras en las instalaciones comerciales municipales. El mercado G9 de Gamonal ha recibido 17.800 euros para la puesta en marcha de un sistema de control de accesos con barrera en sus 21 plazas de aparcamiento y para acciones promocionales.

Por su parte, el mercado norte provisional ha captado 15.108 euros orientados al mantenimiento, la instalación de equipos de climatización y diversas campañas de publicidad.

Durante la presentación de estos fondos, la nueva directora general de Comercio y Consumo, Elena León, ha subrayado el respaldo "incondicional" de la Administración autonómica a la red comercial de la ciudad, que roza los 3.300 establecimientos. En este sentido, ha puesto en valor el papel dinamizador que ejercen los mercados de abastos tanto en la actividad económica como en el atractivo turístico de los cascos urbanos.

Respecto al proyecto del nuevo Mercado Norte, cuya fase de presentación de ofertas para la licitación concluye el próximo 10 de septiembre, ha ratificado la voluntad de mantener su implicación financiera en la infraestructura, recordando el compromiso inicial de cofinanciar el proyecto junto al Consistorio.

Por otro lado, la Concejalía de Comercio trabaja para poder lanzar una nueva edición de los bonos al consumo con cargo al presupuesto de 2026. A pesar del estrechamiento de margen presupuestario provocado por los costes extraordinarios derivados del incendio de la flota de autobuses urbanos el pasado abril, el equipo de gobierno busca encajar esta herramienta de incentivo al gasto comercial en las cuentas del presente ejercicio.