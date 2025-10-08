La Junta concede ayudas por valor de seis millones de euros a 38 explotaciones ganaderas para adaptación de cebaderos

VALLADOLID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha resuelto la convocatoria de ayudas por valor de seis millones de euros a 38 explotaciones ganaderas de la Comunidad para la construcción, ampliación o adaptación de cebaderos dedicados a la cría de especies bovinas, ovinas o caprinas.

Esta convocatoria incluye mejoras solicitadas por el sector para simplificar su tramitación y busca impulsar la modernización de las explotaciones y mejorar su eficiencia, según ha señalado el Ejecutivo autonómico en un comunicado recogido por Europa Press.

Convocadas bajo la fórmula de la concurrencia competitiva, las ayudas se han destinado a instalaciones de al menos 90 plazas de cebo de vacuno o 350 plazas de ganado ovino o caprino y la cuantía individual percibida sobre la inversión realizada se ha incrementado hasta un tope del 50 por ciento, con un máximo por beneficiario de 200.000 euros.

En esta convocatoria han sido trece los beneficiarios que han alcanzado el máximo, con una ayuda media del entorno de los 156.000 euros.