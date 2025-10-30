La Junta concede tres subvenciones por 5,5 millones para la inserción de personas con discapacidad

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha concedido tres subvenciones directas por valor de 5.517.145 euros a sendas entidades del Tercer Sector con el objetivo de financiar el programa específico de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para personas con discapacidad.

En concreto, las entidades beneficiarias son la Federación Salud Mental Castilla y León, que recibirá 2.440.305 euros; Fundación Intras, a la que se ha concedido 1.269.000 euros y, por último, Plena Inclusión Castilla y León, que va a percibir 1.807.840 euros. Estas subvenciones están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo + (FSE+).

La Junta ha incidido en que su apuesta por la inserción laboral de las personas con discapacidad es fundamental para garantizar la autonomía, la independencia y la plena participación e integración social de este colectivo.

Por ello, una de las principales herramientas de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades son los itinerarios personalizados de inclusión sociolaboral y medidas complementarias para personas con discapacidad, para facilitar su incorporación al mercado de trabajo.

El programa se ha visto reforzado meses atrás para intensificar el contenido, multiplicar las opciones de elección entre los distintos itinerarios y llegar a más personas.

Desde este año, estos cursos formativos orientados a la integración sociolaboral del colectivo van un paso más allá, dado que son proyectos integrados en los que se acompaña al usuario de manera permanente y no se reduce a actuaciones aisladas de información y orientación.

También facilita que las personas con discapacidad, además de elegir centro de día, puedan también hacer lo mismo con los itinerarios, en consonancia con el desarrollo de su propio proyecto de vida de acuerdo con sus preferencias.

De este modo, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha intensificado los apoyos a este colectivo en cuanto a su formación para el empleo y su posterior integración laboral y ha otorgado una mayor capacidad de elección.