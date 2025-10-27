La Junta convalida el proyecto para 2026, que se registrará mañana e incorpora la Sección 20

Mañueco en la presentación del proyecto de presupuestos de la Comunidad para el año 2026. - JCYL

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha convalidado este lunes, en una reunión extraordinaria, el Acuerdo de la Junta del 14 de octubre de 2025 por el que se aprueba el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, con la incorporación del proyecto de presupuesto de la Sección 20 correspondiente a las Cortes de Castilla y León e Instituciones Propias de la Comunidad, aprobado por unanimidad por la Mesa de las Cortes el pasado 23 de octubre.

Este acuerdo se registrará este martes para su tramitación parlamentaria, tras la aprobación en el último Pleno de las Cortes del límite de gasto no financiero para 2026 que alcanza los 14.183 millones de euros, el más alto de la historia.

Las cuentas de la Comunidad, que se sitúan en los 15.715 millones de euros para 2026, tienen como objetivo impulsar "la excelencia de los servicios, la protección de las familias y las personas, la creación de empleo y el compromiso con el mundo rural".

Se trata del mayor Presupuesto presentado nunca, como así lo aseveró el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante la presentación de los datos de este proyecto de presupuestos el pasado 14 de octubre.