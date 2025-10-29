La Junta convoca ayudas por tres millones de euros para la redacción de planes de gestión forestal

VALLADOLID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la convocatoria de ayudas destinadas a la redacción de planes de gestión forestal, con una dotación total de tres millones de euros.

Estas subvenciones están cofinanciadas por los Presupuestos de la Comunidad de Castilla y León, Los Presupuestos Generales del Estado y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), señala a través de un comunicado.

El objetivo de esta línea de apoyo es "impulsar la planificación forestal sostenible" en los montes de la Comunidad, fomentando la elaboración y actualización de instrumentos de "ordenación forestal" que permitan un aprovechamiento responsable de los recursos naturales y una mayor protección frente a incendios, desastres naturales y los efectos del cambio climático.

La planificación forestal es una herramienta "clave" para alcanzar los objetivos estrategicos relacionados con la actividad forestal, que apuestan por la sostenibilidad y la economía circular en el sector.

La aprobación y vigencia de un instrumento de ordenación confiere a los montes la condición de ordenados, lo que les permite acceder a regímenes específicos de aprovechamiento, beneficios fiscales y prioridad en la concesión de ayudas públicas.

Esta convocatoria se alinea, además, con el nuevo Decreto 12/2025, de 4 de septiembre, que regula la planificación y ordenación forestal en Castilla y León, reforzando su impulso y el fomento de la gestión sostenible de los montes.

"Las ayudas pretenden también favorecer la cooperación entre propietarios forestales, promoviendo la constitución de agrupaciones y figuras asociativas que permitan una gestión más eficiente de los recursos. La elevada fragmentación de la propiedad forestal en Castilla y León supone un reto para la viabilidad económica de las explotaciones, por lo que se busca incentivar la planificación conjunta y la conexión entre los propietarios y la industria forestal", añade la información.

ACTUACIONES

Podrán beneficiarse de estas ayudas las personas físicas o jurídicas titulares de terrenos forestales privados, las agrupaciones de propietarios -con o sin personalidad jurídica-, así como las comunidades de bienes y usufructuarios mortis causa.

Las actuaciones subvencionables incluyen la elaboración o revisión de distintos tipos de planes de gestión forestal, entre ellos proyectos de ordenación simplificados, planes dasocráticos (ordinarios o de especies de turno corto) y sus respectivas revisiones.

El plazo para presentar las solicitudes comienza mañana, 30 de octubre, y permanecerá abierto hasta el 23 de diciembre de 2025 inclusive, finaliza la información.