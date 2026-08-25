La Junta destina 1,63 millones para el abastecimiento de agua en los municipios abulenses afectados por los incendios

VALLADOLID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León pondrá en marcha un programa de actuaciones para garantizar la seguridad del suministro de agua en los municipios abulenses afectados por el incendio de este verano y que contempla 1,63 millones de euros de inversión.

El programa, incluido en el acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 30 de julio para la regeneración de los municipios afectados por los incendios, ha sido presentado este martes en La Adrada (Ávila) por la directora general de Infraestructuras y Economía Circular, Cristina Frías, y el mismo contempla doce actuaciones en Burgohondo, Navaluenga, El Barraco, El Tiemblo, Fresnedilla, Higuera de las Dueñas, Casavieja, San Juan de la Nava, Mijares, Piedralaves, Sotillo de la Adrada y La Adrada. Todas ellas se ejecutarán antes del 30 de noviembre.

Las actuaciones han sido definidas a partir de la revisión realizada por los servicios técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y Energía y tienen como objetivo garantizar unas condiciones adecuadas de calidad y salubridad del agua y anticiparse a posibles incidencias en estas infraestructuras como consecuencia de los incendios.

En el caso de La Adrada, municipio en el que se ha puesto en marcha el programa, la actuación, valorada en 84.700 euros, consiste en la reposición de varias tuberías que conectaban con la garganta y se han quemado en el incendio, comenzando con el arroyo de Los Hornillos.

Estas actuaciones se suman a otras que, dentro de la Dirección General de Infraestructuras y Economía Circular, se han puesto en marcha en base al acuerdo. Entre ellas, la adquisición de más de un centenar de contenedores de residuos urbanos, por valor de 22.000 euros, que se han repartido por los municipios de Navaluenga, El Tiemblo, Casillas, Piedralaves, La Adrada y Sotillo de la Adrada; y otras también destinadas al abastecimiento de agua, tales como, la reparación de la tubería de La Atalaya, la sustitución de la bomba de captación de El Tiemblo, o el reparto de agua en cisternas en las localidades de El Barraco y El Tiemblo.