La Junta destina 220.000 euros a alumnado con necesidades especiales en centros de la Diputación de Valladolid

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado la prórroga del convenio de colaboración con la Diputación Provincial de Valladolid para dar servicio a los estudiantes con necesidades educativas especiales matriculados centros docentes sostenidos con fondos públicos en Valladolid capital durante este año 2026.

Así, la Consejería de Educación aportará 220.000 euros para financiar los servicios de residencia y comedor que recibe el alumnado en dependencias provinciales.

Los escolares con necesidades educativas especiales matriculados en centros sostenidos con fondos públicos en Valladolid capital, y de manera específica en el Centro Público de Educación Especial número 1, seguirán recibiendo los servicios de residencia y de comedor en la residencia juvenil propiedad de la Diputación de Valladolid durante el año 2026. La misma está situada en la calle Profesor Adolfo Miaja de la Muela s/n y tiene capacidad para atender hasta 35 alumnos.

Gracias al convenio de colaboración que firmaron ambas entidades, la Consejería de Educación financia los servicios de residencia y comedor a todo el alumnado con necesidades educativas especiales de Valladolid en las instalaciones provinciales.

Por su parte, la Diputación de Valladolid se encarga de los servicios complementarios como lavandería, limpieza y sanitarios, entre otros, así como la organización de la residencia, la responsabilidad de la atención y guarda de los alumnos, una vez concluida la jornada escolar, por personal titulado y cualificado para desempeñar estas tareas.