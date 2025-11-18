La Junta destina casi un millón de euros al Centro de Salud Ávila Norte, que ya se encuentra funcionando

ÁVILA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha destinado casi un millón de euros a la renovación integral del Centro de Salud Ávila Norte, que ya se encuentra en funcionamiento tras ejecutar una inversión de 890.000 euros.

Este centro presta servicio a una zona básica de salud del centro de la ciudad con cerca de 11.900 habitantes y cuenta con una plantilla de 32 profesionales de atención primaria.

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha visitado este martes las instalaciones reformadas, en las que la Junta ha acometido una actuación completa en tres ámbitos.

En primer lugar, se ha mejorado la climatización y el ahorro energético mediante la sustitución de toda la carpintería, los cristales y el sistema de calefacción, también se ha reforzado la accesibilidad con la instalación de un ascensor y, en tercer lugar, se ha realizado una reorganización y reforma de los espacios interiores, con trabajos de pintura y acabado que han modernizado por completo el edificio.

Además, el centro ha sido dotado con nuevo equipamiento valorado en 90.000 euros, entre el que destacan retinógrafos, electrocardiógrafos -incluidos modelos conectados directamente con la historia clínica electrónica- y un ecógrafo destinado a mejorar la capacidad diagnóstica del equipo sanitario.

MEJORAS

Con esta intervención, el consejero ha asegurado que se mejora tanto la comodidad de los profesionales como la atención que reciben los pacientes, y ha enmarcado esta actuación en un plan de infraestructuras que ha impulsado 35 millones de euros en la provincia a lo largo de la legislatura, entre obras hospitalarias y de atención primaria.

En este ámbito, la Consejería ha ejecutado ya 4,5 millones de euros en centros de salud como Ávila Norte, Ávila Estación, Gredos, Candeleda o Arenas de San Pedro, mientras continúan las obras en Madrigal de las Altas Torres (2,8 millones), Sotillo de la Adrada (5,2 millones) y Arévalo, cuya segunda fase arrancará en las próximas semanas por un millón de euros tras completarse previamente la primera por 800.000.

En el área hospitalaria, según ha señalado Vázquez, la Junta ha invertido 5,5 millones de euros entre la unidad satélite de radioterapia, el helipuerto y las actuaciones que comenzarán entre finales de este año y principios del siguiente, como el nuevo Hospital de Día Hematológico (3,2 millones), la reforma de la farmacia hospitalaria (600.000 euros) y la futura ampliación de las urgencias. También está prevista la construcción de dos quirófanos de cirugía mayor ambulatoria en el Hospital Provincial.

Por último, el consejero ha confirmado que el traslado a las nuevas instalaciones ya se ha completado y que el centro funciona con normalidad tras liberar el espacio provisional utilizado durante el tiempo que han durado las obras.