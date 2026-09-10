La Junta destina más de medio millón de euros a garantizar la gestión de las nóminas docentes en CyL

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) - La Junta de Castilla y León ha conocido hoy, en Consejo de Gobierno, la aprobación del gasto de la Consejería de Educación para la contratación de los servicios de mantenimiento de las aplicaciones destinadas a la gestión de las nóminas del personal docente de los centros públicos y de los concertados de Castilla y León, por un importe de 546.373 euros.

El nuevo contrato permitirá garantizar durante los próximos dos años el correcto funcionamiento de NEMED -Nómina Extendida Ministerio de Educación- y NOMCC -Nómina de Centros Concertados-, las aplicaciones utilizadas por la Consejería de Educación para gestionar los procesos mensuales de pago de estas nóminas.

Los trabajos incluirán el mantenimiento de las aplicaciones y de sus componentes informáticos, así como de las bases de datos que soportan ambos sistemas. Además, se prestará el apoyo técnico necesario para garantizar la correcta ejecución de los procesos mensuales de pago.

La renovación de este servicio permitirá, además, continuar incorporando las mejoras y desarrollos necesarios para que ambas herramientas evolucionen y puedan adaptarse a los cambios normativos y legislativos que se produzcan, asegurando la continuidad y fiabilidad de un proceso esencial para el funcionamiento del sistema educativo.

El contrato tendrá una duración de 24 meses, y contempla la posibilidad de prorrogar el servicio durante otros dos años. Su adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto.

Con esta actuación, la Junta de Castilla y León continúa avanzando en la modernización de la gestión educativa y en la mejora de sus herramientas digitales, garantizando sistemas estables, actualizados y adaptados a las necesidades de los profesionales y de la Administración educativa.