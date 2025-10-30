La Junta destinará más de 1,2 millones para mejorar infraestructuras en el Parque Natural Arribes del Duero

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado una inversión de 1.257.568 euros destinada a la mejora de las infraestructuras de uso público del Parque Natural de Arribes de Duero, con criterios de sostenibilidad, para el impulso de un turismo sostenible y de calidad y el desarrollo económico de las áreas rurales.

El objeto del contrato es la realización de diversas actuaciones como la mejora y reparación de pasarelas, puentes y elementos de accesibilidad, de elementos en áreas recreativas, aparcamiento (miradores, elementos etnográficos, refugios, vallas, señales, pasarelas) y todos aquellos elementos recogidos en el inventario de infraestructuras de uso público.

Asimismo, afectará a la señalización de límites, accesos y dotaciones para el uso público (refugios, fuentes, abrevaderos), al mobiliario de uso público (mesas de piedra con bancos incorporados, barbacoa, mesas y bancos de madera), juegos infantiles y a las sendas de uso público.

También se llevará a cabo la limpieza del terreno mediante la recogida periódica de basura y residuos depositados en contendores, así como la recogida ocasional de vertidos depositados en el entorno de las infraestructuras de uso público.

Otra actuación consistirá en la mejora de senderos de uso público mediante desbroces, clareos y podas de vegetación en áreas y sendas de caminos y rutas ciclistas, además se así como la ejecución y reparación de fuentes.

De la misma forma, se llevará a cabo un control, seguimiento y divulgación de las actuaciones mediante el control de peatones y vehículos, gestión de aforos y la realización de encuestas. Estas actuaciones se llevarán a cabo mediante dos cuadrillas, una en Salamanca y otra en Zamora; cada una compuesta por tres miembros, un capataz y dos peones.

Este expediente, junto con los ya tramitados o en tramitación en el resto de las provincias de Castilla y León, permitirán trabajar en la adecuación de las infraestructuras y equipamientos de uso público hasta 2027 con una inversión de más de 13 millones euros, financiados con fondos FEDER.