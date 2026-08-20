La Junta distribuye diez nuevos contenedores de residuos en Navaluenga (Ávila)

VALLADOLID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León ha informado hoy al Consejo de Gobierno de un nuevo expediente de contratación tramitado por la vía de emergencia, mediante el que se distribuirán diez contenedores de residuos de origen doméstico para el término de Navaluenga (Ávila), con una inversión de más de 2.000 euros.

Según ha señalado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press, esta nueva adquisición se suma al casi centenar de contenedores destinado a El Tiemblo, Casillas, Piedralaves, La Adrada y Sotillo de la Adrada, en los que la Junta ha invertido algo más de 20.000 euros.

Esta iniciativa, así como otras que se llevan a cabo desde el área de Medio Ambiente y Energía, se encuentra dentro del acuerdo del pasado 30 de julio para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios.

Entre las medidas aprobadas, hay varias centradas en garantizar el abastecimiento de agua, otras dirigidas a la retirada de madera quemada en caminos y sendas de uso público y, también, visitas técnicas para dar prioridad a las actuaciones de restauración y organizar las sacas del material forestal afectado.