La Junta elaborará el inventario y planes dasocráticos de montes de utilidad pública de Burgos

VALLADOLID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha autorizado este jueves, en Consejo de Gobierno, una inversión de 242.714 euros destinada a la aprobación del encargo para la realización de actuaciones relativas a la realización de trabajos de inventario del estado legal, natural, forestal y estado económico de varios Montes de Utilidad Pública (MUP) de la provincia de Burgos.

Esto servirá de base para la redacción de los correspondiente documentos de planificación, los proyectos de ordenación y planes dasocráticos, y sus correspondientes revisiones periódicas, según ha indicado la Junta.

Los proyectos de ordenación de montes, planes dasocráticos y sus revisiones periódicas tienen como finalidad la definición de las directrices necesarias para el aprovechamiento sostenible de los recursos maderables, así como las necesarias para el uso compatible del aprovechamiento de madera con cualquier otro aprovechamiento de los recursos del monte: usos recreativos, pastos, leñas, caza o setas, entre otros.

Las que se pretenden acometer serán las primeras revisiones de la planificación de estos montes, ya que la vigente venció el 31 de diciembre de 2024, por lo que es necesario acometer su revisión.

En concreto, las fases que comprenden los trabajos son recopilación de la información disponible y análisis previo, con un primer paso que consistirá en la revisión de los límites del proyecto y su concordancia con la realidad; informe selvícola, procesado de datos, división dasocrática del terreno, trabajo de campo y proyección del inventario; y actualización del documento del inventario y redacción de la determinación de los usos y los instrumentos de planificación.

Estas actuaciones se llevarán a cabo en Montes de Utilidad Pública ubicados en los términos municipales de Pineda de la Sierra, Rábanos, Valmala, Ibeas de Juarros y Salas de los Infantes, dentro de las comarcas forestales de Ibeas de Juarros, Pradoluengo y Salas de los Infantes, todas ellas en la provincia de Burgos.