La Junta y Enagás suscriben un protocolo de coordinación y colaboración en materia de Protección Civil y Emergencias

VALLADOLID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta y Enagás han suscrito un protocolo que tiene como finalidad mejorar y agilizar el trabajo que desarrollan ambas partes en materia de Protección Civil en el que se establecen y definen las actuaciones que debe ejercer cada una de las partes ante incidentes y emergencias que precisen de la intervención de servicios externos de atención sanitaria, seguridad ciudadana, protección civil o extinción de incendios y salvamento.

En virtud de este protocolo, Enagás se compromete a poner en conocimiento del 112 de Castilla y León con la máxima prioridad posible todos los incidentes que se produzcan en sus instalaciones de Castilla y León o todas aquellas situaciones en las que sea necesaria la intervención de algún organismo de emergencia.

Por su parte, el 112 también informará de todas aquellas situaciones que puedan afectar a Enagás, según ha detallado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Este acuerdo también conlleva mejoras en la información básica de Protección Civil. Enagás Transporte facilitará al Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Junta la cartografía de su red de transporte e infraestructuras para integrarlo así en el Sistema de Información Geográfica (GIS) que se utiliza en la gestión de las emergencias.

Por su parte, el CCE les trasladará tanto información relacionada con previsiones meteorológicas o fenómenos meteorológicos adversos, como aquellas incidencias de cierta entidad que se den en las inmediaciones de sus instalaciones y que podrían afectarles en un momento determinado.

PROTECCIÓN CIVIL Y AUTOPROTECCIÓN

El protocolo firmado también contempla la activación de Enagás en aquellos planes de protección civil donde pueda ser útil su intervención.

Por último, Enagás se ha puesto a disposición de la Administración autonómica para elaborar conjuntamente y participar en planes de formación destinados a los servicios de emergencias y que se enmarcan dentro del plan de formación de la Agencia de Protección Civil y Emergencias.