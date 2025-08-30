La Junta impulsa nuevas oportunidades laborales para 2.000 desempleados con casi 7,5 millones a través del programa OFI

VALLADOLID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León impulsará nuevas oportunidades laborales para favorecer el desarrollo profesional de unas 2.000 personas en situación de desempleo con una inversión total de 7.466.976 euros a través de los proyectos aprobados en el marco del Programa de Orientación, Formación e Inserción (OFI) que se desarrollará hasta el próximo 31 de enero.

Esta iniciativa, gestionada por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), representa una oportunidad para la cualificación y la reincorporación al mercado laboral de sus participantes que recibirán un apoyo integral en orientación profesional, formación dual e inserción laboral.

De esta manera, entre los meses de septiembre y enero, se desarrollarán un total de 82 proyectos de itinerarios integrados de empleo que abarcan nueve familias profesionales diferentes y en línea con las actuales demandas del mercado de trabajo, los cuales prestarán orientación profesional con un acompañamiento personalizado, acciones de formación para el empleo que conducen a la obtención de certificados profesionales y acciones para la inserción laboral que incluyen compromiso de inserción para buena parte de los participantes.

Los proyectos, que se ejecutarán a través de entidades de formación debidamente acreditadas, están diseñados para mejorar las oportunidades de empleo y la cualificación profesional de personas en situación de desempleo.

Además, los participantes deberán estar inscritos como demandantes de empleo o de servicios previos al empleo en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y reunir los requisitos de titulación y/o experiencia profesional exigidos para la especialidad formativa del itinerario en el que se vaya a participar.

En su conjunto, los programas aprobados contemplan la asistencia de unos 2.000 desempleados y se espera que alrededor de 1.500 alcancen una cualificación profesional acreditada y al menos 400 logren su inserción en el mercado laboral dentro del mes siguiente a la finalización de su participación en el proyecto.