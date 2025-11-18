La Junta impulsa las obras del polígono Las Viñas de Ciudad Rodrigo (Salamanca) con una inversión de 8,2 millones

CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA), 18 (EUROPA PRESS)

La Junta impulsa las obras de ampliación del Polígono Industrial 'Las Viñas' en la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo con un presupuesto de 8.251.710 euros. Las obras serán ejecutadas por Somacyl, que actúa como promotor y urbanizador con en un plazo de 18 meses.

El Polígono Industrial 'Las Viñas' está localizado al sur de la ciudad, junto a la autovía A-62, eje de conexión con Portugal y las obras de urbanización quieren "dar respuesta a la creciente demanda de suelo industrial, orientada a operadores logísticos y empresas con fuertes necesidades de superficie" como han explicado desde la Consejería de Economía y Hacienda.

Con ello, buscan reforzar el papel de Ciudad Rodrigo "como nodo de actividad económica y logística en el suroeste de Castilla y León", han añadido.

Además, el ámbito se encuentra dentro de la reserva de suelo prevista por el PGOU de Ciudad Rodrigo para futuros desarrollos vinculados a la línea ferroviaria de alta velocidad.

En total, se actúa sobre 595.369 metros cuadrados de suelo urbanizable, de los cuales 403.802 metros se destinarán a superficie neta para uso industrial. El resto del suelo se distribuye entre 74.152 metros cuadrados de espacios libres públicos, 22.269 metros de equipamientos públicos, 8.322 metros cuadrados de servicios urbanos y 73.654 metros de viario público.

Las actuaciones principales se centran en las conexiones viarias, incluyendo la creación de un anillo perimetral para la circulación principal y el estacionamiento de vehículos pesados, así como la conexión con el acceso existente desde la A-62 y la glorieta del polígono actual.

También se contemplan nuevos niveles de viarios interiores para distribución y accesibilidad a equipamientos.

En cuanto a servicios urbanos, han asegurado desde la Junta que se instalarán las redes de aguas pluviales y emisario, saneamiento, y la red de abastecimiento, riego e incendios. A esto se añade la red de energía eléctrica, telecomunicaciones y gas. El alumbrado público prevé la instalación de 164 luminarias LED en los nuevos viales, así como la sustitución de las luminarias en los viales existentes.

Además, se desarrollarán espacios verdes y se ejecutará la transición paisajística.