La Junta inicia un nuevo programa formativo para empleados públicos en Valdeavellano (Soria)

SORIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha iniciado un ciclo de cinco jornadas formativas que se desarrollarán, a través de la Escuela de Administración Pública (Eclap), desarrollará en noviembre en el Centro de Formación, Cultura y Desarrollo 'Espacio Valdeavellano', en Valdeavellano de Tera (Soria).

La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, ha asistido este jueves a la presentación de la primera jornada, el 'Taller sobre conversaciones difíciles', donde ha resaltado el compromiso permanente del Ejecutivo con las políticas orientadas a la modernización y el progreso de la Administración Autonómica mediante la mejora continua y la capacitación de sus profesionales.

La delegada territorial, que ha estado acompañada por la alcaldesa de Valdeavellano de Tera, Laura Prieto, ha señalado además que esta actuación refleja la implicación decidida de la Junta con el territorio y con los municipios, lo que ayuda a mantener operativas las infraestructuras y así dinamizar la economía local, reforzar la confianza en el medio rural y generar nuevas oportunidades laborales.

Asimismo, ha puesto en valor la necesidad de trabajar estrechamente con la población y los ayuntamientos, promoviendo la coordinación institucional, para atender sus necesidades y aprovechar los recursos propios de cada territorio.

CINCO ACCIONES FORMATIVAS

La Junta ha programado cinco acciones formativas dirigidas a empleados públicos durante el mes de noviembre, con el objetivo de reforzar sus competencias profesionales en áreas clave como la comunicación, el liderazgo y la innovación tecnológica.

Las actividades, que se desarrollan en el 'Espacio Valdeavellano', cuentan con la participación de 370 alumnos y están impartidas por profesionales expertos en cada materia, lo que garantiza una formación de calidad, adaptada a las necesidades reales del personal de la Administración.

Este jueves se ha impartido un 'Taller de conversaciones difíciles', impartido por José Luis Bulnes y dirigido a responsables de equipo, centrado en el manejo de situaciones comunicativas complejas en el entorno laboral.

Este viernes tendrá lugar una jornada sobre 'La importancia del entrenamiento, la potenciación y el cuidado del factor humano en las organizaciones públicas', orientada a jefes de servicio, jefes de área, jefes de sección y secretarios técnicos, con el propósito de destacar el valor estratégico del capital humano en la Administración.

Para los días 10 y 11 de noviembre se ha programado el curso 'Claves del liderazgo y desarrollo de personas: feedback y escucha activa', también dirigido a responsables de equipo, que abordará herramientas para mejorar la comunicación interna y el liderazgo efectivo.

Los días 14 y 17 se celebrarán dos jornadas formativas abiertas a todos los empleados públicos. La primera, 'Profundizando en el uso de la IA', estará centrada en el conocimiento práctico de la inteligencia artificial y sus aplicaciones en la gestión administrativa y la última, titulada 'De Matrix a la realidad: cómo la inteligencia artificial está cambiando la gestión pública', servirá para analizar el impacto transformador de la IA en los procesos de gestión y en la prestación de servicios públicos.