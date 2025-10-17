La Junta inicia el proceso de construcción de 20 depuradoras en Valladolid y Palencia por casi 4,8 millones

VALLADOLID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha iniciado el proceso para la construcción de 20 nuevas depuradoras en las provincias de Valladolid y Palencia con una inversión de 4,8 millones de euros que beneficiará a más de 5.000 habitantes.

La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), adscrita a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, ha publicado la licitación de las obras en la Plataforma de Contratación del Sector Público, han informado a Europa Press del Ejecutivo autonómico.

La inversión total será de 4.789.792 euros, cofinanciados entre la Junta de Castilla y León (40 por ciento), las diputaciones provinciales (otro 40) y los ayuntamientos beneficiarios (20 por ciento).

El plazo de ejecución de las obras será de 24 meses y beneficiarán a una población total de 5.103 habitantes-equivalentes y, una vez finalizadas, Somacyl asumirá su explotación y mantenimiento durante 25 años.

Las actuaciones comprenden la ejecución de depuradoras en los municipios de Almenara de Adaja, Benafarces, Berceruelo, Berrueces, Bocigas, Cabreros del Monte, Castromonte, Gatón de Campos, Marzales, Matilla de los Caños, Morales de Campos, Olivares de Duero, La Parrilla, Piñel de Arriba, San Pelayo, Velilla, Villaco, Villafrades de Campos, Villafuerte y Villavellid, en la provincia de Valladolid, y Fuentes de Valdepero en la provincia de Palencia.

Las depuradoras, incluidas en los programas de depuración 0-500 y 500-2.000, han sido diseñadas conforme a la experiencia de la Junta y siguiendo los criterios técnicos recogidos en los manuales de depuración para pequeñas poblaciones, lo que garantiza instalaciones eficientes, de bajo coste de implantación y operación.

En particular, la EDAR de Fuentes de Valdepero empleará la tecnología de humedales artificiales, un sistema que reproduce los procesos naturales de eliminación de contaminantes presentes en las zonas húmedas, con bajo impacto visual y reducido consumo energético. La planta incorporará suministro eléctrico mediante paneles fotovoltaicos y contará con procesos automatizados y control remoto.

DEPURACIÓN EN CYL

La Junta de Castilla y León ha recoraddo que continúa avanzando en el desarrollo de los programas autonómicos de depuración destinados a pequeñas poblaciones.

El Programa de Depuración 500-2.000 contempla la ejecución de 220 depuradoras con una inversión global de 140 millones de euros, financiada por la Junta, las diputaciones y los ayuntamientos y, en la actualidad, se encuentran en fase de explotación 33 depuradoras, 118 obras en ejecución, 13 proyectos aprobados y con acuerdos suscritos, 30 proyectos pendientes de aprobación municipal, 24 en redacción y dos en estudio.

En la provincia de Valladolid se prevé la ejecución de 24 depuradoras con una inversión de 16,8 millones de euros, y en Palencia seis depuradoras por 3,4 millones de euros.

Por su parte, el Programa de Depuración 0-500 incluye la construcción de 1.300 depuradoras con una inversión de 125 millones de euros, compartida igualmente entre las tres administraciones. El programa se encuentra en fase inicial, con tres obras finalizadas y en explotación, 43 en ejecución, 37 con convenio y proyecto aprobado, 72 redactadas y 172 en redacción.

En la provincia de Valladolid están previstas 97 depuradoras por 17,5 millones de euros, mientras que en Palencia se prevén seis depuradoras por 1,3 millones de euros.