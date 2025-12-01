Junta intensifica la caza del jabalí para evitar la transmisión en caso de que llegara a CyL

Jabali - INTERPORC

VALLADOLID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León intensificará la caza del jabalí para rebajar la población, especialmente en las zonas de porcino, con el fin de evitar la transmisión de la enfermedad en el caso de que el virus llegase a detectarse en la Comunidad, algo que aún no ha ocurrido.

Esta medida, que se llevará a cabo dentro del Plan de Gestión del Jabalí de la Junta, se suma a otras de prevención, seguimiento y actuación frente a la Peste Porcina Africana, que se intensificarán ante los casos positivos detectados en jabalíes silvestres en la provincia de Barcelona.

Los consejeros de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, han mantenido hoy una reunión de coordinación con parte de su equipo y la directora general de Salud Pública de la Junta en la que se han definido las actuaciones y protocolos ante la identificación del virus.

En primer lugar, la Junta ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía ya que se trata de una enfermedad no zoonósica, es decir, las personas no son susceptibles a la infección ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos.

El Ejecutivo autonómico va a reforzar la información a los servicios veterinarios y al propio sector con el fin de que se extremen las medidas de bioseguridad en las explotaciones de ganado porcino de la Comunidad y en el transporte de los animales. Además, se reforzará las medidas de control y prevención, así como la detención temprana del virus llegado el caso, han informado a Europa Press fuentes de la Junta.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Durante los próximos días, los responsables del Gobierno autonómico mantendrán diferentes reuniones de trabajo con las organizaciones agrarias y representantes del sector para realizar un seguimiento de la evolución de la enfermedad y evaluar las medidas de control.

Aunque no se han detectado casos en Castilla y León, para permitir el control de la Peste Porcina Africana se solicita la colaboración de los ciudadanos y en el caso de observar ejemplares muertos o enfermos de jabalíes informen inmediatamente a las autoridades a través de la línea de emergencias 112.

Al ser una enfermedad muy contagiosa para animales, sin afección a personas, se recomienda no tocar ni permitir que nadie se acerque al animal. Asimismo, se debe trasladar al 112 la ubicación lo más precisa posible (coordenadas del móvil, nombre del monte o camino y referencias cercanas). No se debe mover, ni manipular, ni trasladar en vehículos, únicamente avisar para su gestión por equipos especializados.