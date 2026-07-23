La Junta invierte 3,5 millones para suministros para los hospitales de León y Río Hortega de Valladolid

Archivo - Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a un gasto de 3.491.484 euros para la contratación de suministros de endoprótesis vasculares coronarias y guantes sanitarios para el Complejo Asistencial Universitario de León, además del suministro de jeringas en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

En concreto, se destinan 1.910.965 euros para la contratación del suministro de 1.439 endoprótesis vasculares coronarias (stent de cromo-cobalto/acero metálico) en el hospital leonés, donde también se recibirán guantes sanitario tras aprobarse un importe de 1.098.691 euros.

Asimismo, se ha dado el visto bueno a una cantidad de 481.828 euros para el suministro de jeringas en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid para garantizar su normal funcionamiento.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado 1.126.319 euros para la contratación del servicio de diálisis peritoneal ambulatoria y domiciliaria para los pacientes del Complejo Asistencial Universitario de Burgos.

La diálisis peritoneal es un tratamiento sustitutivo renal que ofrece múltiples beneficios para aquellos pacientes con enfermedad renal crónica. Permite el uso de la membrana peritoneal como filtro natural, una forma menos invasiva que la hemodiálisis al reducir la necesidad de desplazamientos, la reducción de gastos y al disminuir el riesgo de infecciones por contagio y aumentar la autonomía y calidad de vida del paciente.

La Diálisis Peritoneal Ambulatoria Continua funciona mediante el intercambio del líquido dializador por sistema manual. Por su parte, la Diálisis Peritoneal Domiciliaria con cicladora de bajo volumen (igual o inferior a 15 litros al día) y la Diálisis Peritoneal Domiciliaria con cicladora de alto volumen (superior a 15 litros al día) funcionan mediante intercambio del líquido dializador con cicladora, ha precisado la Junta.

Asimismo, se ha aprobado que la Consejería de Sanidad y Bienestar Social destine un importe de 255.310 euros para renovar la actual sala de radiología del Hospital Virgen de la Concha de Zamora por una nueva digital y robotizada.

Se trata de una actuación en el marco del Programa Castilla y León FEDER 2021-2027 y del Plan de actuación para la Mejora de la Atención del Sistema Nacional.

El objetivo de la contratación es dotar al Servicio de Radiología del Hospital Virgen de la Concha de una nueva sala de radiología digital y robotizada con suspensión de techo y dos paneles planos- Tipo 2A que sustituya a la anterior.

El nuevo equipo aporta "más precisión diagnóstica y eficiencia en la adquisición de imágenes", lo que deriva en "una mejora en el parque tecnológico de equipos diagnósticos del Complejo Asistencial de Zamora", ha aseverado el Ejecutivo autonómico.