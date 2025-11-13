Junta invierte 5,1 millones en mejora de puntos limpios y digitalización de recogida y tratamiento de residuos

VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado dos acuerdos por un importe global de 5,1 millones de euros que se destinarán a la mejora de 42 puntos limpios en 29 entidades locales (3,5) y la digitalización de la recogida y tratamiento de residuos en municipios de las provincias de Ávila, León, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

En concreto, el primero de los acuerdos supone una cantidad de 3.518.086 euros en subvenciones directas a 29 entidades de las provincias nueve provincias para financiar la mejora de 42 puntos limpios fijos gestionados por entidades con población atendida mayor de 5.000 habitantes.

Estos proyectos han sido seleccionados por la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, al cumplir con las condiciones que recogen las Manifestaciones de Interés para la concesión de ayudas directas para la implementación de la normativa de residuos, financiadas por la Unión Europea con fondos Next Generation EU.

Por otro lado, se destinan 1,6 millones a la digitalización en la recogida y tratamiento de residuos en municipios de Ávila, León, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.