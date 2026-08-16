La Junta invierte más de siete millones para apoyar a 479 emprendedores en zonas de reindustrialización de CyL

VALLADOLID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha invertido 7.070.600 euros para apoyar a 479 emprendedores en el desarrollo de proyectos empresariales en zonas de reindustrialización, correspondientes al Plan Territorial de Fomento de Tierra de Campos, al Plan Socioeconómico de La Raya y al Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros.

En concreto, el Plan Territorial de Fomento de Tierra de Campos, que abarca las provincias de León, Palencia, Valladolid y Zamora, con la segunda convocatoria de emprendimiento en vigor, ha apoyado a 74 nuevos empresarios, que han recibido un total de 1.110.000 euros, 15.000 cada uno, de la Junta.

La institución autonómica ha señalado, en un comunicado recogido por Europa Press, que el periodo medio de tiempo desde que el emprendedor presentó la solicitud de ayuda completa hasta que recibió el dinero no llegó a mes y medio.

Por otro lado, el Plan Socioeconómico de La Raya, en las provincias de Salamanca y Zamora, ya ha beneficiado a 41 nuevos emprendedores que han recibido 615.000 euros, también 15.000 cada uno.

Asimismo, en los municipios de León y Palencia afectados por la transición energética, a través del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros, se han concedido ayudas al autoempleo desde 2024 que han beneficiado a 364 nuevos empresarios autónomos, que han recibido en su conjunto 5.345.600 euros, cofinanciados por el Fondo de Transición Justa.

NUEVAS CONVOCATORIAS PARA EMPRENDEDORES

La Junta ha convocado nuevas ayudas de apoyo al emprendimiento, la primera de ellas orientada específicamente a los emprendedores que se establezcan en alguno de los 57 municipios del Nordeste de Segovia y que hayan puesto en marcha su actividad desde el pasado 15 de diciembre, fecha en la que la Junta aprobó el Programa Territorial de Fomento de Segovia 2025-2030.

Asimismo, está en vigor la segunda convocatoria de ayudas para los emprendedores de Tierra de Campos, vinculada al Programa Territorial de Fomento de Tierra de Campos 2024-2031, aprobado por la Junta en noviembre de 2024.

Los desempleados que se establezcan por cuenta propia y se den de alta como trabajadores autónomos en alguno de los municipios de Tierra de Campos, del Nordeste de Segovia o de La Raya, podrán obtener una ayuda no reembolsable de 15.000 euros por cada beneficiario, para la que deberán acreditar unos gastos de al menos 5.000 euros para el inicio de dicha actividad.

La gestión y convocatoria de estas ayudas se lleva a cabo por parte de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo de Castilla y León (FAFECyL) entidad pública que cuenta con aportaciones económicas de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Industria, Universidades, Empleo y Comercio a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) para esta finalidad.