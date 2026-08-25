La Junta licita los primeros 15 kilómetros de la red de calor de Segovia con 7,7 millones a ejecutar por Somacyl

SEGOVIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León licita las obras de los primeros 15 kilómetros de conducciones de la futura red de calor sostenible de la ciudad, con una inversión de 7,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 14 meses, a través de la entidad pública regional Somacyl.

La consejera de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León, María González Corral, y el alcalde de Segovia, José Mazarías, han presentado en el Ayuntamiento de la capital la licitación de estas obras que extenderán los primeros 15 kilómetros de conducciones entre la central de producción de agua caliente y las viviendas y edificios de los barrios más cercanos a esta central, que estará ubicada junto al Hospital General.

González Corral ha explicado que esta licitación se suma a la publicada el pasado 11 de agosto para la construcción de la central de generación de energía térmica con biomasa, que cuenta con un presupuesto de 18,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 22 meses.

La consejera ha señalado que ambas actuaciones suman una inversión de 26 millones de euros, a los que se sumarán otros 6 millones previstos en una segunda fase, para completar una infraestructura que, según ha afirmado, "va a transformar" la forma en que numerosos hogares y edificios de Segovia se abastecen de calefacción y agua caliente.

La primera fase de las conducciones se iniciará en el barrio de San Millán, junto a la calle 3 de Abril, y discurrirá en sentido de salida de la ciudad hasta la bifurcación del Camino Real de Ávila y, en sentido de entrada, hasta el paseo de Ezequiel González. La traza continuará hacia el paseo Conde de Sepúlveda, donde se bifurcará hacia la calle José Zorrilla -dejando prevista la continuidad de la red en una fase posterior- y hacia la avenida Obispo Quesada y la carretera de Villacastín, punto en el que finalizará esta primera fase. Las obras beneficiarán a las calles del entorno del Hospital y La Piedad, al sector de Las Lastras y a los barrios de San Millán, Santo Tomás y la Estación.

La actuación, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 2021-2027, incluye además la ejecución de una línea eléctrica de refuerzo necesaria para el funcionamiento de la futura central, que discurrirá en paralelo a parte del trazado principal para minimizar las afecciones.

RECURSO RENOVABLE Y AUTÓCTONO

La consejera ha destacado que la Junta está construyendo "una alternativa energética basada en un recurso renovable y autóctono como la biomasa forestal", que permitirá "reducir emisiones, disminuir la dependencia de los combustibles fósiles y ofrecer a los ciudadanos una energía más estable y eficiente".

La central contará con tres calderas de última generación y una potencia térmica nominal conjunta de 28,4 megavatios, utilizará como combustible astilla forestal de origen sostenible -con un consumo anual de 30.000 toneladas- y tendrá capacidad para generar hasta 75 millones de kilovatios hora térmicos al año, lo que permitirá reducir las emisiones de CO2 en 19.600 toneladas anuales.

Por su parte, el alcalde de Segovia ha subrayado que el proyecto forma parte de una colaboración entre ambas administraciones que se suma a otras actuaciones ya ejecutadas en la ciudad y ha destacado que la red aportará a los usuarios "estabilidad frente a la volatilidad de los precios energéticos, además de una reducción en los costes de mantenimiento y de renovación de sus instalaciones".

González Corral ha explicado que la región cuenta con más de tres millones de hectáreas de masa arbolada, una extensión que, según ha defendido, garantiza la producción de madera tanto para usos nobles -ebanistería o mueblería- como para usos industriales -envases o construcción- y para la generación de biomasa destinada a las redes de calor de la comunidad.

Esa superficie forestal, ha añadido, asegura además la protección de los bosques autóctonos, que no se verán afectados por la demanda de biomasa de las 18 plantas de redes de calor que ya están en funcionamiento en Castilla y León ni por las cuatro que se encuentran actualmente en proyecto.

Cuando culmine todo el proyecto en Segovia, que incluye una segunda central de producción de energía que aún está en fase de proyecto, la inversión total será de 32 millones de euros, y la red suministrará calefacción y agua caliente sanitaria a unas 7.000 viviendas y 40 edificios del sector terciario a través de 26 kilómetros de tuberías. En la primera fase, según la consejera, el suministro de agua caliente llegará a alrededor de 3.500 hogares.

González Corral ha recordado que Castilla y León cuenta actualmente con redes de calor basadas en biomasa forestal que suman 99 megavatios de potencia renovable instalada y 92 kilómetros de tuberías, con una inversión acumulada de 86,5 millones de euros, y que abastecen ya a 4.517 viviendas, 147 edificios terciarios y nueve usuarios industriales. La Junta prevé invertir cerca de 135 millones de euros hasta 2030 para alcanzar los 230 megavatios de potencia y los 182 kilómetros de conducciones, con nuevas redes en León, Salamanca, Segovia y Aguilar de Campoo.