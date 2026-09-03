La Junta moderniza la señalización de fincas de concentraciones parcelarias con 26.100 nuevos hitos

VALLADOLID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, ha aprobado la adquisición de 26.100 nuevos hitos de señalización y 300 juegos de herramientas reutilizables para el replanteo de las fincas resultantes de las concentraciones parcelarias finalizadas durante 2026.

El presupuesto, de 261.083 euros cofinanciados con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, está destinado a los trabajos de replanteo y señalización de las nuevas finas resultantes de los procesos de concentración parcelaria.

La actuación incorpora un nuevo sistema de identificación que sustituye el tradicional mojón de hormigón por hitos de resina, más sencillos de instalar y dotados de un número identificativo que permitirá consultar información sobre el mojón, la finca, incluidas sus coordenadas georreferenciadas.

Los nuevos hitos presentan ventajas operativas frente al sistema tradicional, al requerir una instalación más sencilla y facilitar su reposición cuando resulte necesario.

Esta medida responde a una forma de trabajar basada en la modernización, la simplificación y la utilidad práctica para agricultores y propietarios, de manera que la sustitución de los sistemas tradicionales por otros más sencillos de colocar y que aportan una mayor información al propietario permite avanzar en la modernización y facilitar la gestión.

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Cada hito incorpora un sistema de identificación individual que facilitará la localización de la finca y permitirá disponer de información precisa para los trabajos de replanteo y gestión de las parcelas resultantes. Además, su colocación resulta más sencilla que la del mojón tradicional de hormigón, lo que facilitará los trabajos de replanteo de las nuevas fincas.

El plan de amojonamientos previsto para 2026 y comienzos de 2027 contempla actuaciones en zonas de concentración parcelaria de Ávila, Burgos, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, con una superficie conjunta superior a 2.800 hectáreas.

Entre ellas se encuentran Gallegos de San Vicente, en Ávila; Alfoz de Quintanadueñas-Segundo Sector, en Burgos; Valtiendas II y Santo Tomé del Puerto-Sigueruelo, en Segovia; varias zonas de Ágreda, en Soria; San Román de Hornija II y Castronuño II, en Valladolid; y Canal de San José-Demarcación 1, en Zamora.

La adquisición se integra en las actuaciones de apoyo a los procesos de concentración parcelaria desarrolladas por la Dirección General de Desarrollo Rural durante 2026.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental quiere seguir avanzando en la modernización de los procesos de concentración parcelaria mediante soluciones que simplifiquen el trabajo técnico, faciliten la gestión y ofrezcan un mejor servicio a agricultores y propietarios. Este nuevo sistema simplifica los trabajos de replanteo, facilita la gestión y permite a los propietarios disponer de una información más completa sobre sus parcelas.