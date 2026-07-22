La Junta ordena desalojar dos pueblos de Castropodame por el fuego de Villaverde de los Cestos (León)

Mapa de elaboración propia - EUROPA PRESS

LEÓN, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de la Junta ha dado orden de desalojar las localidades de San Pedro Castañero y Turienzo Castañero, en el municipio de Castropodame, ante el avance del incendio forestal declarado en la zona bajo la denominación de Villaverde de los Cestos, que se encuentran en Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR-2).

Así lo han confirmado fuentes de la Delegación Territorial en León a Europa Press, que han explicado que el viento registrado en las últimas horas ha empeorado la situación.

Precisamente, el Ejecutivo autonómico ha declarado el IGR 2 hace unas horas en este incendio al suponer una "amenaza seria" a poblaciones que exija medidas de socorro a la población o protección de bienes.

Se trata de un fuego en el que trabaja más de una veintena de medios aéreos y terrestres para sofocar un fuego declarado este miércoles, 22 de julio, en la localidad leonesa de Villaverde de los Cestos.

El incendio se ha originado de forma accidentel sobre las 17.47 horas, en el lugar se encuentran hasta 20 medios aéreos y terrestres y la superficie afectada aún está en perimetración, según datos de la plataforma de incendios de la Junta, Inforcyl, recogidos por Europa Press.

En concreto, trabajan en el lugar para frenar el avance de las llamas un técnico, cinco agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, dos autobombas, dos bulldozer, cuatro brigadas ELIF/BRIF, cuatro aeronaves y bomberos.