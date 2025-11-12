La Junta publica el nuevo complemento específico para el personal del operativo de incendios forestales de CyL

Archivo - Varios bomberos observan el incendio forestal, a 24 de agosto de 2025, en La Baña, Encinedo, La Cabrera, León, Castilla y León (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl) el acuerdo y la orden que establecen un nuevo complemento específico para los funcionarios del dispositivo de incendios forestales.

El complemento, aprobado en el Consejo de Gobierno del pasado 6 de noviembre, fue creado en cumplimiento del Decreto-Ley de la Consejería de la Presidencia sobre medidas urgentes en materia de incendios forestales, que reconoce oficialmente la figura de bombero forestal.

Según ha señalado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, en una nota de prensa recogida por Europa Press, el nuevo complemento "supone un gesto de justicia hacia un colectivo que desarrolla una labor esencial, muchas veces en condiciones difíciles y de alto riesgo", y constituye "un paso más en la dignificación y fortalecimiento de un servicio público clave para la conservación de los montes y la prevención de incendios".

El acuerdo beneficiará tanto a los funcionarios del Cuerpo de Agentes Medioambientales como a los de los Cuerpos de Ingenieros Superiores de Montes e Ingenieros Técnicos Forestales, así como a la Escala de Agentes Medioambientales a extinguir. En el caso de los Ingenieros Superiores de Montes y Técnicos Forestales, el complemento ascenderá a 2.660 euros anuales en 14 pagas, mientras que para los Agentes Medioambientales será de 1.050 euros en el mismo número de mensualidades.

La medida se aplicará a más de 1.100 puestos de trabajo, con un coste estimado de unos dos millones de euros, incluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social. Los empleados públicos verán reflejado este complemento en sus nóminas una vez se apruebe la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, prevista antes de finalizar 2025.

El Ejecutivo autonómico prevé extender estas mejoras también al personal laboral que interviene en incendios, lo que afectará a otros 1.100 trabajadores de categorías como operador de centro de mando, oficial de montes-conductor de autobomba, vigilante de incendios y peón de montes y extinción. Los empleados del Grupo II percibirán 2.660 euros más al año, mientras que los de los grupos III y IV recibirán 1.050 euros adicionales, incorporándose igualmente en la actualización de sus respectivas relaciones de puestos de trabajo antes del cierre del ejercicio.