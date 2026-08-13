La Junta reparte 4,4 millones en los primeros paquetes de ayudas para los afectados por incendios

Vista del incendio de Navas de San Antonio, a 9 de agosto de 2026, en Segovia, Castilla y León (España). - Nacho Valverde - Europa Press

VALLADOLID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, reunido este jueves con carácter extraordinario, ha aprobado los primeros paquetes de ayudas y ha acelerado la tramitación del resto de acciones previstas ante las consecuencias de los incendios forestales de este verano, con medidas que suman una cuantía global cercana a los 4,4 millones de euros.

Entre los acuerdos autorizados destaca la asignación de 1.864.500 euros por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental para la concesión directa de subvenciones urgentes a 339 agricultores, ganaderos y apicultores profesionales con explotaciones dañadas.

En concreto, cada titular recibirá una ayuda mínima de 5.500 euros, cuantía que podrá incrementarse hasta un máximo de 25.000 euros según la valoración definitiva de los daños producidos en superficie, cabezas de ganado o colmenas. Este apoyo, como ha recordado la Junta, se suma al reparto previo de más de 1,5 millones de kilos de alimento, forraje y paja.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico destinará 1.512.000 euros al programa RENACEL 3 del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL) para financiar la contratación temporal de, al menos, 126 personas desempleadas en 32 municipios afectados de Ávila, León, Segovia y Zamora.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Junta los fondos permitirán ejecutar obras y servicios de "interés general" dirigidos a la reparación de infraestructuras y la restauración de espacios públicos, con la posibilidad de solicitar el anticipo del 100 por ciento de la ayuda concedida.

Además, por parte de la Vicepresidencia Segunda, se ha declarado "de emergencia" el procedimiento de contratación de obras y servicios para el desescombro y la consolidación de inmuebles en una treintena de localidades abulenses y segovianas, con un gasto total de 334.700 euros.

De forma adicional, el Ejecutivo ha dado luz verde a 591.986 euros para abonar la última fase de las ayudas dirigidas a familias cuyas viviendas sufrieron daños durante los incendios del año 2025.

En el área económica, la Consejería de Economía y Hacienda ha autorizado el primer pago de 110.000 euros para 20 autónomos y pequeñas y medianas empresas de Ávila y Zamora que han sufrido la interrupción de su actividad por el fuego o pérdidas de facturación

Las ayudas constan de un importe individual de 5.500 euros no reembolsables de concesión inmediata. A esto se suma el incremento hasta el 75 por ciento en la intensidad de las subvenciones para la creación de empresas en los municipios afectados y mejoras en los incentivos a la inversión a través del programa ICECyL Financia.

Por último, la Consejería de Medio Ambiente y Energía ha destinado algo más de 20.000 euros a la adquisición "urgente" de un centenar de contenedores de recogida selectiva de residuos urbanos para los términos abulenses de El Tiemblo, Casillas, Piedralaves, La Adrada y Sotillo de la Adrada.

El área medioambiental ha invertido también 12.000 euros en reparaciones del abastecimiento de agua en El Tiemblo y ha coordinado el reparto de 900.000 litros de agua potable.