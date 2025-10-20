La Junta resalta el ejemplo "emblemático de Salamanca en la combinación entre patrimonio y gastronomía"

De izquierda a derecha: El concejal de Turismo, Ángel Fernández Silva; la viceconsejera Mar Sancho; el diputado de Turismo, Juan Carlos Zaballos; el presidente de los hosteleros, Jorge Moro, y el divulgador gastronómico, David Monaguillo. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, ha participado en el II Congreso Gastronómico 'Castilla y León, los sabores que nos unen', organizado por el diario local La Gaceta de Salamanca y ha resaltado el ejemplo "emblemático de Salamanca en la combinación entre patrimonio y gastronomía". "El nombre de este Congreso -Castilla y León, los sabores que nos unen'- lo dice todo. Tenemos un inventario de más de 12.000 recetas tradicionales y 250 alimentos catalogados, de los cuales más de 100 cuentan con denominación de origen o marca de garantía", ha reconocido Sancho.

Además, la viceconsejera ha reconocido que estamos "en cifras de crecimiento turístico récord todos los años, todos los meses en Castilla y León en 2024 hubo casi diez millones de viajeros, un cinco por ciento más que en 2023. Y la gastronomía tiene mucho que ver", ha añadido.

"La gastronomía ya es uno de nuestros elementos patrimoniales más y además un elemento que desestacionaliza por completo el turismo. Se puede venir a comer a Castilla y León en cualquier época del año", ha subrayado la viceconsejera de Acción Cultural antes del Congreso Gastronómico.

Mar Sancho ha recordado la Cumbre Internacional de Gastronomía en Salamanca que se ha celebrado en el mes de mayo, y que ha supuesto "un revulsivo para la interacción de grandes chefs nacionales e internacionales con chefs de Castilla y León". Gracias a esa conexión entre ambos, "se han incorporado esas recetas innovadoras con producto tanto de proximidad como tradicional de Castilla y León y eso hace que el turismo gastronómico crezca cada año en Castilla y León", ha reconocido la viceconsejera.

Sancho ha recordado, además, que en el encuentro que se celebra en Salamanca durante los días 20 y 21 de octubre, "también van a estar presentes las rutas del vino". Al respecto, ha subrayado que Castilla y León es "la comunidad autónoma con más rutas del vino, con nueve, con 17 denominaciones de origen, con muchos museos del vino, bodegas visitables y eso hace también que el enoturismo haya crecido el año pasado un 28 por ciento, que es una cifra nada desdeñable".

Por otro lado, Sancho ha ensalzado los 20 restaurantes con "estrellas Michelin en Castilla y León, 40 recomendados y más de 6.000 con más de medio millón de plazas para comensales en nuestra comunidad, además muchos de ellos ubicados en nuestro medio rural".

El congreso, que se celebra en el Hotel Abba Fonseca de Salamanca, está patrocinado por la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento, la Universidad de Salamanca, la Asociación de Hostelería de Salamanca y Laboral Kutxa, además de la colaboración de instituciones y empresas del sector.