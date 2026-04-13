La Junta resolverá en los próximos días las ayudas para fomentar exportaciones de vino por valor de 11,2 millones

Archivo - Un viñedo. - UPA-UCE - Archivo

VALLADOLID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León tiene previsto resolver en los próximos días la convocatoria de las ayudas para la ejecución de programas de promoción de productos vinícolas en mercados de terceros países, que supera los 11,2 millones de euros y permitirá ejecutar un total de 105 propuestas que generarán una inversión de 18,7 millones de euros.

La convocatoria que ahora se resuelve, incluida dentro de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) y cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA), recoge dos novedades importantes, han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico.

Una es el hecho de contemplar la repetición por cuarto año consecutivo de acciones en el mismo mercado, cuestión que antes no se permitía; y otra es el incremento del porcentaje de ayuda para todas las actividades contempladas, pasando del 50 al 60 por ciento.

El objetivo de esta línea de subvención es fomentar el conocimiento de las características y cualidades de los vinos de Castilla y León, con el fin de contribuir a la mejora de su posición competitiva y a la consolidación o, en su caso, a la apertura de nuevos mercados, en países de fuera de la Unión Europea.

Los beneficiarios de estas ayudas son empresas, organizaciones de productores, interprofesionales, órganos de gestión de las figuras de calidad diferenciada (DOP e IGP), cooperativas, asociaciones sin ánimo de lucro que, participadas por el sector, tienen entre sus fines la promoción exterior de los productos vinícolas u organismos públicos competentes para desarrollar acciones de promoción.

Entre los gastos que pueden beneficiarse de estas ayudas se encuentran las misiones comerciales, campañas publicitarias en medios de comunicación, acciones de promoción en puntos de venta, páginas web o redes sociales específicas, oficinas de información, catas o presentaciones de productos, entre otros.