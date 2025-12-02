La Junta subraya la "evolución positiva" del empleo en CyL con el "mejor" noviembre de la media histórica

BURGOS, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha puesto en valor la "evolución positiva" en la creación de empleo en la Comunidad ya que se ha cerrado el "mejor" noviembre de la media histórica.

En declaraciones a los medios de comunicación en el marco de la inauguración del Laboratorio de Drones de la UBU, García ha subrayado que la Junta nunca está "satisfecha" mientras haya desempleados que "buscan un trabajo y tienen dificultades para encontrarlo".

En este sentido, pese al incremento de 1.035 desempleados, en torno a un uno por ciento, ha incidido en que es "importante contextualizar" ese dato y recordar que corresponde al mes de noviembre, que "es un mes histórico y tradicionalmente malo para el desempleo porque finalizan los trabajos de agricultura, de hostelería y servicios".

"Lo cierto es que de toda la serie histórica de nuestra Comunidad es el mejor mes de noviembre. Es el mes de noviembre de toda la serie histórica que menos parados hay", ha defendido, para referirse a un incremento del paro "menor" a la media de subida en los meses de noviembre.

Asimismo, ha apuntado a que se mantiene "esa creación de empleo de forma prolongada" y "sostenida en el tiempo", un contexto en el que ha reivindicado de que con este mes de noviembre ya son "55 meses continuados de reducción del paro en términos interanuales".

García ha indicado que en los últimos doce meses, el desempleo ha bajado en 5.125 personas, lo que supone un descenso cercano al 5 por ciento en la Comunidad.

Asimismo, ha hecho hincapié en la reducción del paro en el caso del desempleo femenino, que cae un 4,5 por ciento, o el juvenil, que baja un 2,5 y encadena seis meses consecutivos de descensos interanuales.

Igualmente, la consejera ha destacado un descenso "importante" del paro en el colectivo de personas sin empleo anterior, donde la reducción alcanza el 10 por ciento, lo que atribuye al "buen funcionamiento" de las políticas activas de empleo.

Tal y como ha indicado, son importantes las caídas en Salamanca, Segovia, Soria y Burgos, donde la bajada interanual "supera la media de Castilla y León" con casi un 6 por ciento, al tiempo que las afiliaciones a la Seguridad Social mantienen una evolución favorable.

Asimismo, ha destacado que son casi 14.500 afiliados, lo que supone "casi 40 personas al día en el último año".