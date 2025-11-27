La Junta subvenciona con un millón un programa de consolidación, emprendimiento y digitalización en pymes

VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado una subvención de 1.040.000 euros para el Programa de Consolidación Empresarial, Emprendimiento y Digitalización en Pymes 2025-2026 para impulsar la competitividad del tejido productivo de la Comunidad.

La subvención de 1.040.0000 euros, en dos anualidades, se otorga al Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León para continuar con el desarrollo de un programa de apoyo al Emprendimiento, la Consolidación Empresarial, así como la Digitalización de las Pymes y del tejido productivo de la Comunidad.

Este programa, que se viene desarrollando de forma ininterrumpida desde el año 2016, ha tenido una demanda creciente de los emprendedores y empresas, así como destacados resultados, por lo que desde el Instituto de Competitividad Empresarial (ICECYL) se valora positivamente seguir apoyándolo.

En concreto, el Plan se estructura en cuatro programas, el primero de ello dirigido a la consolidación y sostenibilidad que tiene como objetivo promover y potenciar la expansión y la consolidación empresarial de pymes, mejorando su competitividad y permanencia en el mercado.

Para ello se prevén actuaciones como 90 talleres formativos para no menos de 720 personas, un mínimo de 50 píldoras formativas para 400 personas sobre un crecimiento económico sostenible a través de actuaciones con enfoque ambiental, social y de gobernanza y una red de mentores para apoyar el crecimiento y consolidación empresarial con el objetivo de llegar a las 300 horas de asesoramiento a Pymes.

APOYO Y MENTORIZACIÓN

Por otro lado, se contempla un programa de emprendimiento que realizará acciones para potenciar la creación de empresas, durante las primeras fases (idea de negocio, asesoramiento y formación) mediante un servicio de información dirigido a emprendedores o potenciales emprendedores de servicios y actuaciones con el objetivo de alcanzar al menos a 450 emprendedores, 110 talleres formativos dirigidos a 550 potenciales emprendedores y el apoyo mediante la redacción de al menos 250 planes de negocio.

También se pretende poner a disposición de los emprendedores de la red de menores de las Cámaras para el asesoramiento en la toma de decisiones, con el objetivo de impartir al menos 300 horas con emprendedores y pymes.

El tercero de los planes es el de comunicación, que prevé actuaciones de difusión de las estrategias y servicios que prestan el ICECYL y la Junta dirigidos a los emprendedore y empresas para aumentar su eficiencia con el objetivo de realizar 14 jornadas informativas o encuentros con una asistencia global no inferior a 420 participantes.

Finalmente, el Programa Innova para pymes incluye la realización de acciones de apoyo a la digitalización de las pymes de Castilla y León, a través de píldoras formativas en estas materias, de dos horas de duración, reforzadas con la posibilidad de seguimiento tutorizado. Prevé alcanzar 200 encuentros formativos con una participación de 1.500 asistentes, acompañadas de una posterior tutorización que alcance al menos las 300 horas.