La Junta trabajará para reducir la tasa de pobreza, que atribuye a la "inflación": "No podemos estar en esos números"

VALLADOLID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco Llamas, ha asegurado que la Junta va a "seguir trabajando" para reducir la tasa de población en riesgo de pobreza y exclusión en la Comunidad, la cual atribuye a la "inflación permanente".

"No podemos estar en esos números", ha manifestado al ser cuestionada por la subida de 1,6 puntos del porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social en Castilla y León --la denominada tasa Arope-- en 2024, hasta el 24 por ciento.

Blanco ha defendido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que estas cifras, junto a los de otros informes que hacen referencia a esta situación en los hogares, suelen ser "más bajas que la media nacional". En este caso, la tasa Arope de la Comunidad se situó 1,8 puntos por debajo de la nacional.

No obstante, para la consejera esto "no es óbice" para que la Comunidad no siga "trabajando para reducir esas tasas" que, además, deben enmarcarse en el contexto actual de "subida de la inflación permanentemente, subida de los precios de los alimentos más básicos" o "un descenso en los hogares del poder adquisitivo", "factores que, de alguna manera, pueden influir".

En este contexto, Blanco ha subrayado que la Junta "piensa en las personas más vulnerables y también en las de clase media que en un momento dado puedan estar pasando problemas", por lo que ha puesto en marcha medidas como "las ayudas a las hipotecas", ha incrementado las "ayudas de emergencia" o firmado convenios "con las compañías eléctricas para que no se corte el suministro a los hogares que más lo pueden necesitar", entre otras.

Asimismo, ha recordado que hace apenas unas semanas el presidente de la Junta de Castilla y León firmó con las 45 entidades sociales de la Comunidad que están dentro de distintas plataformas que trabajan con personas vulnerables, el Pacto por las Familias.

"Esa es la línea desde luego en la que nosotros vamos a seguir trabajando, que es ayudar a las familias de Castilla y León", ha apostillado la consejera, para incidir, en este sentido, de que es necesario actuar "a pesar de que los números sean mejores o sean más bajos de lo que es la media nacional". "No podemos estar en esos números de pobreza", ha aseverado.

En este contexto, ha apostado por trabajar en ámbitos como la educación, que es una "forma de salir de estas situaciones de pobreza", así como enfocarse en que las "familias puedan tener un empleo".