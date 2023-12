Lanzarse al negocio del comercio electrónico, nueva formación de CEOE Ávila y Caixabank

ÁVILA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Empresarios de CEOE Ávila ha acogido hoy una jornada que ha tenido como objetivo acercar a las empresas el comercio electrónico, "una vía de negocio fundamental".

Es la aseveración realizada por el presidente de la patronal, Diego Díez, ya que "antes la competencia eran la tienda de al lado, del barrio de al lado; luego la competencia fue Madrid y ahora está a un clic en cualquier lugar del mundo y sin salir de casa".

Ante este nuevo panorama "hay que ponerse al día" y para ello se ha desarrollado esta acción, enmarcada en el convenio anual firmado entre la organización empresarial y CaixaBank, según ha informado CEOE Ávila.

Esta formación ha estado dirigida a empresarios, autónomos y pymes de la provincia abulense, y se han abordado de forma didáctica las tendencias actuales de métodos de pago online y los elementos clave que debe tener un comercio electrónico para generar ventas.

La primera ponencia ha corrido a cargo de Javier Fernández, responsable de Desarrollo de Negocio en Banca Retail de Caixabank, quien ha hablado de la evolución en las tendencias de compra, que ha crecido "al 20% anual y el comercio físico, al 9-10%", ha explicado.

A él le han seguido dos jóvenes empresarios abulenses, que han presentado sus negocios como casos de éxito: Jennifer Jiménez, propietaria de TiendaOrdeño.com, empresa dedicada desde hace diez años a la venta online de maquinaria de ganadería y piezas de repuesto, quien ha llamado la atención sobre la necesidad de procurar una atención personal a los clientes en el entorno digital; y Carlos Herráez, cofundador de Spain Ibérico, empresa dedicada a la venta online en toda Europa de productos agroalimentarios españoles, que ha asegurado que "la gente no tiene miedo ya a comprar online, pero tienes que darle seguridad y confianza para una buena experiencia de compra".

Finalmente, Julio Delgado, técnico de Dinamización Empresarial de Tracción Ávila, ha expuesto los elementos clave de un comercio electrónico, ofreciendo el asesoramiento técnico de Tracción para lograr el éxito en la venta online. "Quien no está en internet, no existe, tenemos que estar presentes no solo para usuarios locales sino también para clientes nacionales e internacionales", ha señalado.