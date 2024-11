El LAVA explora las relaciones humanas, más allá de las palabras, a través de la danza de Akira Yoshida y Lali Ayguadé

VALLADOLID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA)-Fundación Municipal de Cultura pone el foco en los vínculos y en la naturaleza de las relaciones humanas a través de dos propuestas que mantendrán a los espectadores 'Atados a la creación': Together to get there, pieza de danza contemporánea que presentan este sábado 30 de noviembre Lali Ayguadé y Akira Yoshida, y 'Entrecajas', propuesta de clown de Teatro Paraíso que podrá verse el domingo 1 de diciembre.

Un encuentro íntimo en clave de danza Together to get there es la nueva colaboración de Lali Ayguadé y Akira Yoshida. Después del éxito cosechado con Gizakí, pieza que recibió un premio Butaca y fue nominada como mejor obra de medio formato en los Premios de la Crítica, los dos artistas vuelven a compartir escenario.

Esta nueva colaboración llega al LAVA después de una intensa gira por Europa, con paradas en Alemania, Bélgica, Finlandia o Italia y América, en países como Costa Rica o México.

Together to get there se presenta como un encuentro sin palabras. Un soporte mutuo, un tiempo que se expande y se detiene como si nunca fuera a acabarse. Una transformación, un cambio. Pero es, también, ese momento en el que afloran las diferencias, la fragilidad, el equilibrio y la inestabilidad. Es, en definitiva, un relato sin palabras sobre la verdadera naturaleza humana.

Akira Yoshida ha formado parte de compañías como Peeping Tom, Lali Ayguadé Company, Yoann Bourgeois, Hungry Sharks o Physical Momentum. además de trabajar para firmas como Luois Vuitton o JOTT.

Por su parte, Lali Ayguadé comenzó a trabajar en Dinamarca, con la compañía Publik Eye, fundad por Carmen Mehnert, antes de unirse a Akram Khan Company y Hofesh Shechter en Londres. También ha trabajado con Marcos Morau, Roberto Olivan, Hofesh Shechter, Young Jin Kim y Baró d'Evel, entre otros.

Con su propia compañía ha producido ocho espectáculos, entre ellos Runa, triunfador en la categoría de danza de los Premios Max 2023 con las estatuillas a mejor coreografía y mejor intérprete femenina para la propia Ayguadé.

El programa SCNAFamiliar también mantendrá 'Atados a la creación' a los más pequeños de la casa con 'Entrecajas', reconocido con el Premio FETEN 2024 al Mejor Espectáculo de Clown.

Teatro Paraíso, compañía Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, presenta una historia de humor y de amistad. Dos amigos viven en sus cajas mientras, felices de contar el uno con el otro.

Su apacible rutina se ve trastocada cuando un tercer personaje les roba sus apreciadas cajas. Juntos enfrentarán dificultades, imaginarán sueños y aventuras y volverán a encontrar la felicidad al descubrir que conservan lo más valioso: su amistad y su imaginación.