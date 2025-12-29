El legado de Urraca I "regresa a su casa", León, y la ciudad "hace justicia" con la primera soberana europea

El alcalde de León, José Antonio Diez (centro) y el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago (a su izquierda), en la presentación de los actos conmemorativos del noveno centenario de la muerte de la reina Urraca I. - EUROPA PRESS

LEÓN, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El legado de Urraca I "regresa a su casa", León, con una exposición que reunirá piezas procedentes de todo el mundo y que se inscribe en los actos programados a lo largo de 2026 con motivo de la conmemoración de los 900 años de su fallecimiento, que persiguen "hacer justicia" con la primera soberana europea.

A lo largo del año habrá diferentes propuestas en la ciudad en torno a la soberana, aunque las más destacadas serán la exposición 'Reina Ella. Urraca I de León (1109-1126)' que acogerá el Museo de León desde el 6 de marzo hasta el 7 de junio y el Congreso Internacional sobre la Primera Reina Gobernadora de Europa el próximo mes de mayo.

Para la programación se destinarán entre 750.000 y 800.000 euros, de los cuales 300.000 serán aportados por la Junta de Castilla y León y el resto pertenece a fondos propios del Consistorio leonés.

Según ha explicado el alcalde de León, José Antonio Diez, Urraca I fue la primera reina de España y de Europa que gobernó "sin varón interpuesto" y el Consistorio es consciente de la importancia de esta figura como gran parte de la historia del Reino de León que ha quedado a lo largo del tiempo "opacada" por los historiadores y también por los propios libros de texto.

En este contexto, a ella se dedicarán diferentes propuestas en 2026 que comenzarán este viernes con un homenaje póstumo en el Panteón Real de San Isidoro, donde se encuentran sus restos. A ello se sumará un programa que incluye colaboraciones con la Universidad de León (ULE), a Universidad de Girona, Acción Cultural Española (AC/E), la Junta de Castilla y León, la Cámara de Comercio leonesa o Caja Rural.

La exposición incluirá obras de arte vinculadas a la reina que se encuentran desperdigadas por distintos países en el mundo y, a través de un "selecto" conjunto de piezas procedentes de los fondos de importantes colecciones públicas y privadas españolas e internacionales, abordará la trayectoria de la primera reina soberana por designación y por ejercicio del poder regio no sólo de la historia de España, sino de toda Europa.

"REFERENCIAL" EN DERECHOS DE LA MUJER Diez ha destacado que esta circunstancia "inédita" convierte a Urraca I en una figura "referencial y fundacional" en el reconocimiento de la defensa de los derechos propios de la mujer soberana, "factor histórico excepcional" que no puede explicarse sin la preexistencia del infantazgo, institución política, religiosa y memorial genuina del Reino de León desde el siglo X hasta el XIII.

El regidor ha detallado que Urraca I de León, Castilla y Galicia, hija, esposa y madre de reyes fue la primera reina soberana propietaria de Europa y titulada emperatriz, "pionera", que reinó por derecho en una etapa medieval en que las féminas estaban "condenadas a un papel meramente testimonial fuera cual fuera su cuna".

Asimismo, ha puesto en valor que Urraca reinó y gobernó de una forma constante, llegó a acuñar moneda y logró que su reino "no se desgajara ni disminuyera", como reconocen los expertos medievalistas. "Los estamentos privilegiados eclesiásticos y nobles quisieron gobernar por ella", ha apuntado y ha añadido que este fue el motivo por el que la trataron de "intrusa y usurpadora".

PREJUICIOS, INTRIGAS, MACHISMO Y MISOGINIA

En este contexto, ella consiguió ser la primera reina que pudo gobernar y su figura quedó marcada por "los prejuicios y las intrigas", así como el machismo y la misoginia de la época, además de ser "ocultada y despreciada" hasta el extremo de realizar listas de reyes de las que fue excluida. Por este motivo el hecho de recuperar su legado, su reinado y las obras que ella propició se convirtió en "un compromiso ineludible". "Haremos justicia", ha recalcado.

La exposición, con 60 piezas de más de 20 museos e instituciones de todo el mundo, es "pionera", al reunir piezas de este calibre por primera vez, según ha explicado José Alberto Moráis, uno de los comisarios de la muestra. Se trata de obras de carácter "precioso" debido a que son "enormemente frágiles".

'Reina ella. Urraca I de León' congregará importantes piezas de colecciones y museos españoles e internacionales como el Louvre, abarcando diversos géneros y formatos: pintura, escultura, numismática, grabado, manuscrito, obra textil, orfebrería y esmaltes, entre otros. Algunas de las piezas que se podrán obsevar son la figura en marfil del Cristo de San Juan Ortega cedida por la Archidiócesis de Burgos o el León procedente de la portada de la Basílica de San Isidoro que actualmente se encuentra en el Museo de Louvre de París o la "celebérrima" Arqueta de Boñar.

VOCACIÓN NACIONAL

El otro comisario de la exposición, Gerardo Boto, ha señalado que la muestra tiene una "ambiciosa" vocación de ámbito nacional con préstamos por parte de entidades como el Museo Nacional del Prado, el Museo Arqueológico Nacional, la Biblioteca Nacional de España, el Museo Metropolitano de Nueva York, el Instituto de Arte de Chicago, el Victoria and Albert Museum de Londres o el Louvre.

Además, ha puntualizado que en 1993 el Museo Metropolitan de Nueva York intentó organizar una exposición dedicada al arte medieval en España en la que se planteó sección dedicada al periodo del gobierno de Urraca I, una muestra que finalmente no llegó a celebrarse porque no se llegaron a reunir las piezas que ilustraban el poder creativo de ese primer cuarto del siglo XV. "Ahora, en el año 2026, vamos a lograr eso en León", ha subrayado.

En cuanto al Congreso Internacional, se analizará a Urraca en clave de soberana europea. El evento está inspirado por un comité científico internacional y en él participarán 26 ponentes procedentes de universidades de Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Bulgaria, Italia, Francia y España.

UNA FIGURA "EXCEPCIONAL"

A la presentación de los actos en torno a la celebración del noveno centenario de la muerte de la reina Urraca I también ha asistido el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, que ha puesto en valor la figura histórica de la reina, a la que ha definido como "una figura excepcional" que accedió al trono por derecho propio y gobernó sin tutela masculina en uno de los momentos más complejos de la Edad Media peninsular.

En este sentido, ha recordado que ejerció el poder "con determinación, defendiendo su legitimidad y la cohesión de su reino frente a conflictos políticos, sociales y personales de enorme dificultad".

UNA MIRADA "MÁS JUSTA"

Asimismo, ha destacado la necesidad de revisar su legado desde una perspectiva histórica "rigurosa", señalando que durante siglos, su figura fue "distorsionada o silenciada". "Hoy esta conmemoración nos permite ofrecer una mirada más justa y completa, especialmente en el caso de las mujeres que ejercieron el poder", ha apuntado.

Por otra parte, el consejero se ha referido a Urraca I de León como una mujer "pionera" en el ámbito de la igualdad, al promover normas que reconocían los mismos derechos y libertades para hombres y mujeres y ha insistido en la vigencia de su legado, ya que representa valores de liderazgo y responsabilidad de gobierno que conectan directamente con la realidad actual y que resultan "especialmente inspiradores" para los jóvenes.