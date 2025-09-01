León acoge el XXI Curso para Pianistas, Directores y Jóvenes Orquestas que culminará el fin de semana en el Auditorio

El alcalde de León, José Antonio Diez (tercero por la izquierda) y la presidenta de la Fundación Eutherpe, Margarita Morais (a su derecha), en la presentación del Curso. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La capital leonesa acoge durante esta semana el XXI Curso para Pianistas, Directores y Jóvenes Orquestas, que reunirá a talentos nacionales e internacionales y culminará el fin de semana con dos conciertos que tendrán lugar a las 20.00 horas los días 6 y 7 de septiembre en el Auditorio Ciudad de León.

El alcalde de León, José Antonio Diez ha presentado este lunes el Curso, un acto en el que ha estado acompañado por la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado; los maestros Bruno Aprea y Andrey Yaroshinsky; el profesor del Conservatorio de León Héctor Sánchez y la presidenta de la Fundación Eutherpe, Margarita Morais.

"Es un honor contar con estos maestros y con su cultura, pero también con los beneficios colaterales que implican estas jornadas para nuestra ciudad", ha asegurado Diez. El curso, organizado por la Fundación Eutherpe en colaboración con el Ayuntamiento de León, contará con la participación de 65 jóvenes instrumentistas de la Joven Orquesta Leonesa (JOL), junto a pianistas y directores procedentes de distintos países como España, Venezuela, Cuba, México, Bélgica, Rumanía y Rusia.

Creado en 2004 por el maestro Bruno Aprea y la Fundación Eutherpe, este curso mantiene un carácter eminentemente práctico. Los alumnos tienen la oportunidad de estudiar, dirigir y tocar con una orquesta sinfónica, una experiencia muy poco frecuente en los conservatorios, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

En la presente edición los conciertos de estudio abarcan obras de Mozart, Schumann, Brahms y Gershwin. Además, contará con la participación de los maestros Bruno Aprea (dirección) y Andrey Yaroshinsky (piano). Este último se incorpora este año en sustitución del maestro Joaquín Soriano, recientemente fallecido.

Yaroshinsky, pianista nacido en Kiev y formado en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, fue alumno de Soriano y del propio curso antes de convertirse en maestro. El equipo docente se completa con Xaime Irisarri (asistente de dirección), José Gallego (pianista acompañante) y Jorge Yagüe, director titular de la JOL.

540 PIANISTAS Y DIRECTORES DE 64 PAÍSES.

Desde su creación, el Curso para Pianistas, Directores y Jóvenes Orquestas ha acogido a más de 540 pianistas y directores de 64 países, consolidándose como una de las citas internacionales más relevantes en la formación musical.

Durante las tres primeras jornadas del curso las clases de pianistas y directores se realizan por separado en el Conservatorio de León y la Sala Eutherpe, mientras que la Joven Orquesta Leonesa prepara su repertorio.

Además, durante cinco días los alumnos realizarán las prácticas bajo la dirección de los maestros en el Auditorio Ciudad de León, espacio que acogerá los conciertos finales de clausura.