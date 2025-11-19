León muestra su potencial en la Feria IBTM World de Barcelona, con presencia de más de 150 países

Archivo - La Catedral de León, uno de los principales reclamos turísticos de la ciudad. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

León muestra su potencial turístico en la Feria IBTM World de Barcelona, que reúne anualmente a más de 15.000 participantes procedentes de 150 países entre representantes institucionales de congresos y eventos, espacios para convenciones, hoteles, destinos y tecnología.

La Oficina de Congresos de la ciudad es la encargada de representar al Ayuntamiento de León en esta cita, una de las más importantes del mundo en el sector de reuniones, incentivos, viajes de negocios, congresos y eventos.

La participación del Ayuntamiento de León se enmarca en la colaboración con la Junta de Castilla y León y Turespaña y servirá para poner de relieve los recursos y ventajas de la capital leonesa en el turismo de congresos e informar y fomentar los espacios y lugares que la ciudad posee.

Además se realizará una presentación conjunta de las Oficinas de Congresos de la comunidad para la Asociación Española de Event Managers y la Asociación de Agencias de Eventos Española, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La promoción e incentivación del segmento turístico congresual, conocido como MICE, está dentro de los objetivos del Plan de Acción de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de León. El objetivo es posicionar a la ciudad para acoger incentivos, jornadas y congresos de tipo medio.

El turismo de reuniones es uno de los segmentos turísticos que más contribuye a paliar la estacionalidad de la actividad turística en los destinos, genera valor y crecimiento y mantiene la calidad y estabilidad en el empleo. Según las cifras del SCB de 2024, el turista de reuniones gastó 378,9 euros por día y movió en España una cifra de negocio de 14.296 millones de euros, incrementándose un siete por ciento respecto al año anterior.

La Oficina de Congresos de León, desde su creación ya hace más de veinte años, está integrada en la Red de Ciudades de Congresos (Spain Convention Bureau) constituida en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Entre sus objetivos se encuentran la identificación de los espacios y la adecuación y conversión de otros en desuso o con otras finalidades para la mejora de la oferta; favorecer y agilizar permisos para usos de espacios singulares como sede de eventos; crear un directorio de actividades complementarias para el sector MICE orientadas a la especialización en la propia identidad del destino, así como el diseño y desarrollo de una promoción específica para este sector.