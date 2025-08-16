León suma otro incendio de gravedad al declararse uno de nivel 1 en Gestoso

Campo quemado en la zona de Las Médulas, a 11 de agosto de 2025, en El Bierzo , León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado un incendio de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en la localidad leonesa de Gestoso, en el municipio de Oencia, según información de Inforcyl recogida por Europa Press.

Este incendio, originado a las 18.49 horas de este sábado, 16 de agosto, se ha elevado a IGR 1 poco después de su aparición, a las 18.54 horas.

En las labores de extinción no se encuentran por el momento medios para sofocar el fuego. Además, la causa probable del fuego se encuentra actualmente en investigación.