Leticia García apuesta por "diversificar" el tejido productivo de Zamora para generar oportunidades económicas

Inauguración del foro 'La Zamora que funciona'. - JCYL

ZAMORA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha apostado por la "diversificación" del tejido productivo de la provincia para generar oportunidades económicas.

Así lo ha asegurado la consejera este miércoles en la capital zamorana, donde ha asegurado que Zamora "mantiene un sector potente como es el agroalimentario, que crece e innova, y también un buen sector turístico, de energía, turístico o tecnológico".

Sectores, que según ha ratificado Leticia García, "generan empleo cualificado, de calidad" en la provincia.

La consejera ha hecho estas declaraciones durante la inauguración del foro 'La Zamora que funciona', organizado por La Opinión de Zamora, donde ha apostillado que la provincia "crece" tanto "desde el punto de vista de las empresas como del emprendimiento".

Asimismo, Leticia García ha aseverado que Zamora "tiene una gran cultura emprendedora" como los demuestran "los buenos datos de empleo de los últimos meses".

Asimismo, ha puesto además en valor la apuesta de la Junta por la cualificación de los jóvenes y ha apuntado que se destinan a proyectos de formación en torno a 32 millones de euros "para estudiantes, para las universidades" o para favorecer la inserción en empresas.

Una cantidad que va destinada especialmente al tejido tecnológico, con iniciativas como el 'Zamora Future Lab' o el 'hub' de innovación de drones.

"La Junta apuesta por el emprendimiento y por la ayuda a los proyectos innovadores", ha insistido Leticia García, quien ha puesto en valor que Zamora es una "ciudad atractiva para vivir, con unos costes de vida menores y la capacidad de desarrollar una buena carrera profesional".