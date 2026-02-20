Leticia García destaca el potencial de la apicultura para crear empleo y desarrollo en los pueblos de CyL

Autoridades y organizadores, durante la inauguración de Meliza. - EUROPA PRESS

ZAMORA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha destacado hoy en Zamora a la apicultura como oportunidad para crear empleo y desarrollo en los pueblos. Lo ha hecho durante la inauguración de la séptima edición de Meliza, la Feria Internacional de la Miel de Zamora, que estará abierta en el recinto ferial Ifeza desde la tarde del viernes hasta el mediodía del domingo.

Leticia García ha celebrado que la feria se haya convertido ya en referente en el mundo de la apicultura y ha puesto en valor la importancia de estos negocios en la economía de la comunidad autónoma.

"La producción de miel en Castilla y León se ha incrementado en más de un cincuenta por ciento en los últimos años y ahí Zamora juega un papel clave, ha remarcado García, que ha añadido que en Zamora hay cerca de 43.000 colmenas. Por lo demás, la consejera ha apostado por la próxima comercialización de la miel bajo la vitola de la marca de calidad Miel de Zamora y ha recordado que Tierra de Sabor, la enseña que agrupa a productores de la Comunidad, cuenta con 55 mieles de Castilla y León. "Es importante destacar lo que es la buena miel y animar a los consumidores a consumir miel local", ha añadido.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha apostillado que "la apicultura es un sector en auge, un sector sostenible, que genera empleo en el mundo rural", y ha puesto en valor, además, el buen momento de la feria, consolidada ya como la segunda más importante de Europa.

Por último, Francisco Alonso, secretario de Apis Durii, la asociación organizadora de Meliza, ha remarcado el "orgullo" de ver cómo la feria crece año tras año, con buena parte del sector "tanto nacional como europeo" aquí presente. "Es un orgullo enorme ver el pulso de la feria y el momento del sector, que hace unos años estaba muy venido a menos y que ahora ha resurgido", se ha felicitado.

La séptima edición de la feria es la más importante hasta el momento. Meliza amplía su espacio expositivo en mil metros cuadrados, hasta un total de seis mil, y da cabida a 187 stands. La feria, ya consolidada en el panorama internacional sirve además de marco para la presentación de algunas de las novedades más interesantes del sector.

Entre otras cuestiones, se presentará aquí la idea de una empresa que plantea un sistema de localización de los nidos de vespa velutina por radiofrecuencia --se captura a una avispa asiática, se le acopla un pequeño chip y se la localiza después, cuando esté en el nido, permitiendo su eliminación--. También se presentará la Federación Nacional de Criadores de Abeja Negra Ibérica, la raza autóctona de abejas de la península, que estará próximamente, si todo va bien, en el Catálogo de Especies Autóctonas.