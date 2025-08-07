En libertad una mujer en Valladolid que robó 5.000 euros y numerosas joyas en domicilios donde trabajaba

VALLADOLID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El juez ha decretado libertad con cargos para una mujer que robó hasta 5.000 euros en metálicos y joyas por las que obtuvo un beneficio de casi 4.000 de los hogares en las que estaba empleada.

La detención se produjo en la tarde del 31 de julio. Agentes de la Policía Nacional fueron avisado desde un establecimiento ubicado en barrio de Puente Jardín de Valladolid, tras recibir un requerimiento sobre una mujer presuntamente implicada en varios hurtos.

Los hechos se iniciaron cuando una de las personas afectadas, empleadora de la sospechosa durante aproximadamente 18 meses como trabajadora del hogar, detectó la desaparición de numerosas joyas de oro y una suma de 5.000 euros en efectivo.

El dinero se encontraba oculto en el interior de un bote dentro de un armario, sin signos de violencia en el domicilio. La mujer sospechosa tenía copia de las llaves del hogar.

Tras comunicar lo sucedido a otras personas que también habían contratado a la misma mujer para labores de limpieza, varios de ellos confirmaron la desaparición de joyas similares en sus respectivos domicilios. Ante esta situación, decidieron reunirse con la implicada en un establecimiento del barrio de Puente Jardín, donde, al ser confrontada, reconoció haber cometido los hurtos alegando una situación económica precaria. Indicó que había empeñado las joyas y que necesitaba recuperarlas personalmente.

Los agentes actuantes se personaron en el lugar, solicitaron la documentación de la mujer y, tras escuchar los testimonios de los afectados, procedieron a su detención por un presunto delito de hurto. Se le informaron verbalmente de sus derechos y fue trasladada a la Comisaría de Parquesol.

En total, se identificaron cuatro personas perjudicadas presentes en el lugar, quienes expresaron su preocupación por el hecho de que la detenida aún pudiera tener copias de las llaves de sus domicilios.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

Las investigaciones posteriores -llevadas a cabo por los agentes del grupo especializado en hurtos- revelaron que la detenida había realizado al menos 32 ventas de joyas en diferentes establecimientos durante los últimos años.

Los investigadores se centran en los últimos cuatro años, periodo en el que comenzó a trabajar como empleada doméstica en el domicilio de la primera afectada, quien posteriormente la recomendó a otras personas.

Entre las transacciones verificadas se encuentran 17 operaciones por las que la detenida habría recibido 3.827 euros, reconociendo los perjudicados sus joyas en muchas de ellas. La Policía Nacional no descarta que existan más personas afectadas.

La detenida fue puesta a disposición de la Autoridad Judicial quien determino su puesta en libertad hasta el momento de la celebración de su correspondiente juicio.