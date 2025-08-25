En libertad un 'multireincidente' tras robar herramienta de una furgoneta en Valladolid

VALLADOLID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El juez ha decretado libertad con cargos para un multireincidente que robó herramienta y diversos útiles del interior de una furgoneta el pasado 17 de agosto en Valladolid.

Según informa la Comisaría Provincial de Valladolid a través de un comunicado, agentes de la Policía Municipal identificaron al individuo la citada fecha en plena calle y, entre los efectos que portaba, detallaron diversas herramientas y útiles que el hombre aseguró que era de su propiedad, circunstancia que los policías reflejaron en su parte de intervención.

Ese mismo día se recibió, en dependencias de la Policía Nacional, denuncia por parte de un ciudadano, en la que se daba cuenta de la sustracción del interior de una furgoneta de su propiedad, de distintas herramientas y útiles habiendo forzado la cerradura para acceder a ellas. Los agentes realizaban gestiones que determinaban que las herramientas sustraídas eran las que portaba el hombre cuando fue identificado.

Este varón es un conocido habitual de los agentes de Policía Nacional, con numerosos antecedentes, muchos de ellos por robos en interior de vehículos. Por todo ello, los grupos de atención al ciudadano en servicio iniciaron la búsqueda del referido.

Pese a que carece de domicilio fijo, los agentes centraron su búsqueda en los sitios habituales en los que pernocta siendo localizado, en la mañana del día 23 de agosto, por un indicativo uniformado en labores preventivas de seguridad ciudadana, que procedió a su detención como presunto autor de un delito de robo con fuerza y a su traslado a dependencias policiales.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.