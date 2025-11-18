Archivo - 'Mi Libro Preferido' Regresa Con Una Nueva Edición Para Fomentar La Lectura Entre El Alumnado De Cyl. - J.C.CASTILLO - Archivo

VALLADOLID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La lectura se convierte en aventura y creatividad para los estudiantes de Secundaria de Castilla y León con el lanzamiento de la V edición del concurso 'Mi libro preferido', impulsado por la Fundación José Manuel Lara junto a la Consejería de Educación de la Junta.

Así, del 17 de noviembre de 2025 al 24 marzo de 2026, el alumnado podrá compartir sus reflexiones sobre sus libros favoritos a través de textos o pódcasts. En ambas modalidades de participación, los estudiantes reflexionan compartiendo sus impresiones, emociones e ideas sobre la lectura.

En la modalidad textual, el alumnado deberá redactar un texto con una extensión máxima de dos páginas, siguiendo las orientaciones recogidas en la guía didáctica disponible en la web del certamen. En la modalidad de pódcast, podrán participar en grupos de hasta dos escolares, elaborando un programa de audio de hasta cinco minutos que explore, de forma creativa y participativa, las ideas que les inspira su libro preferido.

Los centros educativos serán los encargados de seleccionar los mejores trabajos y remitirlos a través del formulario disponible en la web milibropreferido.es, donde también se pueden consultar las bases legales completas, las guías de participación y todos los detalles del certamen.

El jurado, formado por profesionales del mundo de la educación y la literatura infantil y juvenil, seleccionará cuatro textos ganadores, uno por cada curso de Educación Secundaria, y dos pódcasts destacados.

Cada estudiante galardonado en la modalidad textual recibirá una tarjeta regalo de la Casa del Libro (75 euro), una visita a la Villa del Libro en Urueña (Valladolid) con una noche de hotel para la persona premiada y dos acompañantes, y un libro dedicado por un escritor o escritora del Grupo Planeta. Entre estos cuatro textos se elegirá el mejor relato, cuyo autor o autora obtendrá un premio especial consistente en tres entradas para visitar la Sierra de Atapuerca, con una noche de hotel para tres personas.

En la modalidad de pódcast, se reconocerán los dos mejores trabajos con premios para cada integrante de los grupos ganadores: el primer premio consistirá en un altavoz y un micrófono, mientras que el segundo premio otorgará un micrófono a cada participante. Los docentes coordinadores de los trabajos premiados recibirán también una tarjeta regalo de la Casa del Libro, valorada en 75 euros, y los centros educativos ganadores serán reconocidos con un lote de libros como forma de agradecer y poner en valor su implicación en el fomento de la lectura y su compromiso con la educación en valores a través de la palabra y la creatividad.

A lo largo de sus cuatro ediciones anteriores, el certamen ha reunido ya más de 1.800 participantes de toda Castilla y León, consolidándose como un referente educativo que demuestra que la lectura sigue siendo una poderosa herramienta para educar. El concurso lleva más de una década celebrándose en Andalucía y, desde su puesta en marcha, nuevas comunidades autónomas se han ido sumando, convocando ediciones en sus centros de secundaria con un gran éxito de participación. En este tiempo, más de 13.000 menores han presentado su relato, procedentes de 2.400 centros educativos.