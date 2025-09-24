Un libro recopila los proyectos ApS desarrollados por UCAV desde 2015 que combinan aprendizaje y servicio a la comunidad

Presentación del libro que recopila los proyectos desarrollados por la UCAV con la metodología ApS que combina aprendizaje y servicio a la comunidad. - UCAV

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha presentado 'El aprendizaje servicio: un filón de humanización y compromiso social en la universidad', una obra que recoge la trayectoria de los proyectos de Aprendizaje Servicio (ApS) desarrollados en la asignatura de inglés para ingenierías entre 2015 y 2023.

El volumen muestra cómo esta metodología educativa, que vincula el aprendizaje académico con el servicio a la comunidad, "se ha consolidado progresivamente" en la institución y se ha extendido a un mayor número de titulaciones, con la implicación de más profesores y estudiantes de todas las facultades, según ha explicado la UCAV.

Según ha explicado la propia universidad, el libro, realizado con el apoyo de una beca de investigación de la Red Internacional de Aprendizaje Servicio Solidario de Universidades Católicas (Universivitate), ha tenido como objetivo comprobar la evolución de estos proyectos, así como los resultados obtenidos en el desarrollo de competencias, habilidades blandas y valores.

Además, ha planteado la conveniencia de institucionalizar esta metodología dentro del modelo educativo de la UCAV, de manera que pueda beneficiar a más miembros de la comunidad universitaria y, al mismo tiempo, prestar un servicio a colectivos necesitados o en riesgo de exclusión social.

La vicerrectora de Profesorado y Calidad, Begoña Lafuente, ha felicitado a la coordinadora de la obra y ha señalado que "ha sido una gran ilusión ver reflejada en el libro toda una trayectoria investigadora e innovadora".

También ha recordado que la rectora impulsó los primeros pasos de esta metodología y ha destacado que la UCAV se ha convertido en "un modelo, muy alineado con el proyecto educativo católico".

Por su parte, la coordinadora del libro y directora de los grupos de innovación e investigación SCOPE 2030, Ana Isabel Muñoz, ha valorado estos años de experiencia como "fecundos y cada vez más entusiasmantes".

Así, ha explicado que el interés de los alumnos se ha multiplicado, en buena parte gracias al boca a boca, y ha asegurado que "merece mucho la pena que los estudiantes vivan esta metodología".

En la presentación también han intervenido el miembro del equipo de investigación SCOPE 2030, José Antonio Pérez Carcedo; la doctora en Informática y miembro del grupo IPEMS, Francy Diomar Rodríguez Tibocha; y el doctor en Pedagogía, Francisco Javier Hernández Varas, integrante de los equipos IPEMS y SCOPE 2030.