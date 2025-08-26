A licitación la redacción del proyecto del túnel de la calle Santander de Burgos

BURGOS 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Gerencia de Urbanismo y vicealcalde del Ayuntamiento de Burgos, Juan Manuel Manso, ha informado de que se ha aprobado y ya se ha trasladado a las plataformas de licitación el concurso para la redacción del proyecto de construcción del túnel de la calle Santander y la peatonalización de esa parte de la ciudad.

El importe previsto, que se va a anualizar, es de 2,03 millones de euros, que supone "el 11 por ciento de lo que costará la obra", tal y como ha indicado el edil, quien ha explicado que una ves publicados los pliegos, las empresas tendrán un plazo de 35 días para presentar ofertas, hasta el 29 de septiembre.

Sobre los plazos, Manso ha indicado que es posible que, hasta "el final del mandato" actual, no se inician las obras por los plazos de licitación, si bien ha incidido en que espera que su formación, el PP, gane las elecciones municipales de 2027 y así culminar el proyecto de XPande Burgos, que comprende también el Mercado Norte, el monasterio de San Juan y la urbanización de San Lesmes, más allá de la peatonalización de calle de Santander.

En este sentido, ha reclamado a Vox "que sea claro y deje de jugar a la yenca" con este proyecto y ha aseverado que quiere contrar con este partido, su anterior socio de gobierno, para el desarrollo de este proyecto en la ciudad. De este modo, ha pedido a Vox que aclaren si están a favor o en contra del mismo.

Además, en la sesión de la Gerencia se ha aprobado, en este contexto, el reconocimiento extrajudicial de facturas de la empresa O2Studio Burgos, correspondiente a los honorarios por la creación, preparación y producción de la presentación pública del proyecto de transformación urbana del Centro Histórico de Xpande, por importe de 18.148,79 euros.

LICENCIAS Y EL ESTADIO DEL BURGOS

En la Comisión de Licencias, que también ha presidido el vicealcalde, se ha dado cuenta de la concesión de 205 licencias para "nuevas viviendas en Burgos y la transformación de varios locales comerciales en vivienda".

En este sentido, el Ayuntamiento tiene en mente realizar un catálogo "de transformaciones de locales a pisos" y "comprobar" que los sectores donde se dan esas licencias "no están saturados".

Con respecto al proyecto de reforma del Estadio de El Plantío que pretende realizar el Burgos CF, Manso ha afirmado que quiere tener "el proyecto en las manos" y conocer lo que se pretende, no sólo saberlo por "unos renders".

El edil de Urbanismo, abonado del Burgos CF, ha asegurado que el Ayuntamiento de Burgos quiere "lo mejor" y no ha dudado en que las dos entidades van a "colaborar", pero siempre con "proyectos y cantidades" por delante.