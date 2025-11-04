Licitado por 24,7 millones un contrato para conservar 203 kilómetros de carreteras en Valladolid, entre ellos en A-11

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Valladolid, con un valor estimado de 24,7 millones de euros (IVA no incluido).

La duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses, señala el Ministerio a través de un comunicado.

Este contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

Recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.

Los trabajos se destinarán al mantenimiento y conservación de 203,009 kilómetros del sector nº01, incluyendo 74,753 kilómeros de autovía, detalla la información.

En concreto se actuará en varios tramos de la A-11 a lo largo de unos 67 kilómetros, entre Tudela (kilómetro 344) y Valladolid capital (kilómetro 358); y entre Tordesillas (kilómetro 394) y el límite provincial con Zamora (kilómetro 412). Se incluyen los tramos actualmente en construcción: Quintanilla de Arriba- Olivares de Duero y Olivares de Duero- Tudela de Duero.

En la N-122, se actuará entre Nava de Roa (kilómetro 296) y Tudela de Duero (344) y entre Tordesillas (kilómetro 395) y el límite con Zamora (412). Por último, entre Puras (kilómetro 135) y Valladolid capital (186), en la N-601.

Junto a las carreteras mencionadas, será objeto del contrato la rehabilitación del firme de la vía de servicio en la margen izquierda de la N-601 entre los kilómetros 179,300 y 181,100, entre Boecillo y Laguna de Duero, al sur de la capital vallisoletana, finaliza el comunicado.