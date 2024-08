El Gobierno no mantendrá los peajes de las autopistas AP6 y AP61 a partir de 2029

La senadora segoviana ofrece 'la mano tendida' al resto de administraciones para resolver el intenso tráfico en San Rafael



SEGOVIA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La senadora socialista segoviana Lirio Martín ha hecho balance del curso político en el Senado y ha asegurado que el Gobierno no contempla otro escenario que el fin de los peajes en noviembre de 2029, además de ofrecer 'la mano tendida' a todas las administraciones para trabajar juntas en la solución del intenso tráfico que atraviesa San Rafael por la A6.

Lirio Martín ha recordado que noviembre de 2029 es el año que, desde su partido y desde el Gobierno, se plantea como última fecha en la que el túnel de Guadarrama siga siendo una vía con peaje.

No obstante, dado que hay una resolución judicial que indica que, a partir de esa fecha, se puede prorrogar dicho peaje, la senadora ha comentado que "en la actualidad se encuentra en licitación el Estudio Informativo denominado 'Actuaciones en las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61 y en la Red aledaña tras la finalización de la concesión', donde, entre otras cuestiones, serán estudiadas las actuaciones necesarias en las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61".

Martín, en principio, no considera otro escenario que el de esa fecha de 2029 como final del pago en las autopistas AP-6 y AP-61, y ha asegurado que "es el criterio que mantiene actualmente el Gobierno de España, " que por primera vez ha aplicado un criterio por el que a partir de que se cumpla la concesión de las actuales autopistas de peaje no se vuelvan a prorrogar y no se saque nueva concesión para liberarlas de peajes. Hay varios ejemplos en España".

No obstante, sobre este asunto provincial, la senadora del PSOE de Segovia ha recordado que "fue el PP quien impuso una autopista de peaje a los segovianos y fue el Gobierno de Aznar quien más tarde aumentó el plazo de la concesión de la AP-6, con un contrato que hacía saltar la legalidad del mismo".

Para Martín, el Partido Popular de Segovia "no puede dar ninguna lección con el tema de la Travesía de San Rafael, ni mucho menos con la gestión de las autopistas en esta provincia".

Para ratificar este argumento ha citado al senador 'popular' Sanz Vitorio, "que ha tenido oportunidad de cambiar el estado de la situación, primero como alcalde de El Espinar y después como procurador en las Cortes de Castilla y León. ¿Qué es lo que ha hecho a lo largo de los más de 30 años que lleva en política? Nada", ha censurado de forma contundente Lirio Martín.

La senadora socialista ha expuesto que la postura de su partido en la provincia respecto a la gestión de los peajes es clara y concisa: "Como en su día denunciamos la decisión del Gobierno del PP de imponer una autopista de peaje a los segovianos, ahora apostamos por la colaboración y coordinación entre la Junta y el Ministerio para bonificar a los viajeros recurrentes y mitigar el perjuicio económico para los segovianos que diariamente circulan por la AP-6".

Respecto a las manifestaciones que los vecinos de San Rafael están realizando estos días, encabezados por su alcalde, Javier Figueredo, del PP, Lirio Martín ha razonado sobre la responsabilidad de no resolver el tráfico intenso por esta vía (Nacional VI, que atraviesa San Rafael), recordando que "el PP fue el que dejó caducar la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de travesía en los años del Gobierno de Rajoy. Asimismo, el actual alcalde del PP del Espinar, que ahora alienta a las masas, no ha realizado ninguna gestión con ninguna administración (Diputación, Junta o Estado) para tratar el asunto".

Martín ha pedido a Figueredo, además, que "no tenga una conducta irresponsable al alentar los paseos vecinales por la vía principal", y que realice sus manifestaciones o protestas "a través de instrumentos y cauces legales, que los tiene, para manifestarse, pedir reuniones y soluciones".

Sobre el desvío del tráfico pesado de esta travesía de San Rafael, Martín ha calificado como "nefasta noticia que el consejero de Transportes de la Junta de Castilla y León, el segoviano Sanz Merino, haya tomado su primera decisión deshaciendo el camino andado con el anterior consejero, Suárez Quiñones, que comprometió financiación de la Junta para el tráfico pesado".

"Desde el PSOE de Segovia vamos a seguir trabajando para reclamar las actuaciones oportunas para solucionar este problema que afecta a los vecinos de la zona, con independencia del signo político del Gobierno en España, pero reconociendo una realidad: el Gobierno de España ya está actuando, aplicando medidas para solucionar problemas e irregularidades procedentes de los gobiernos del PP en el pasado", ha concluido la senadora, sobre este asunto de actualidad en Segovia.

En el balance del curso político en el senado, Lirio Martín ha comentado sus intervenciones en "iniciativas para impulsar políticas que aceleren las acciones para detectar y prevenir la violencia vicaria, la necesaria renovación del Consejo General del Poder Judicial tras casi 6 años de bloqueo inconstitucional por parte del Partido Popular, para aumentar los derechos de los consumidores, mejorando e implementando herramientas para la solución de conflictos como es el arbitraje de consumo y una reforma histórica de nuestra Carta Magna, con este texto de reforma del art 49, donde se hace justicia con las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Una reforma que va más allá del lenguaje porque refuerza y amplía sus derechos".