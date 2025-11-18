Llamamiento urgente para donar sangre de todos los grupos, con 0+ y 0- en rojo

Gráfico elaborado por Dona Sangre sobre la situación crítica de las reservas de sangre en CyL a 18 de noviembre - @DONASANGRECYL

VALLADOLID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación ha hecho un llamamiento este martes a las donaciones de sangre de todos los grupos, especialmente de los grupos 0+ y 0-, cuyas reservas están en rojo, con el resto en naranja: A+, A-, B+, B-, AB+ y AB-.

Chemcyl ha recurrido a las redes sociales en su perfil oficial Dona Sangre Castilla y León para hacer un llamamiento urgente a las donaciones de sangre de todos los tipos ante la "situación crítica" de las reservas en la Comunidad.

"Situación crítica: se necesitan donantes de todos los grupos sanguíneos. Las reservas han bajado y tu donación hoy puede marcar la diferencia", insiste Chemcyl en su mensaje en el que pide a los donantes que acudan a su punto de donación habitual.