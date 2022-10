Llega este viernes 'Almas en pena de Inisherin', lo último de Martin McDonagh, con Colin Farrell en el reparto

Dos cintas premiadas en Cannes y aspirantes al Oscar, 'Boy from Heaven' y 'El caftán azul' completan las presentaciones de la Sección Oficial

La 67 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) recibirá este viernes, fuera de concurso, 'Almas en pena de Inisherin' ('The Banshees of Inisherin'), la última película de británico de origen irlandés Martin McDonagh --conocido por títulos como la oscarizada 'Tres anuncios enlas afueras'-- en cuyo reparto cuenta con Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry Keoghan, David Pearse, Pat Shortt, Gary Lydon y Jon Kenny.

Esta coproducción de Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos de casi dos horas de duración se ambienta en una isla remota frente a la costa oeste de Irlanda.

La cinta cuenta la historia de dos amigos de toda la vida, Pádraic y Colm, quienes se encuentran en un callejón sin salida cuando Colm pone fin a su amistad de un modo abrupto. Un Pádraic atónito, ayudado por su hermana Siobhán y por Dominic (un joven con problemas), se esfuerza por reconstruir la relación, negándose a aceptar las negativas de su amigo de siempre. Cuando Colm le plantea a Pádraic un ultimátum desesperado, los acontecimientos se precipitan y provocan consecuencias traumáticas.

Hijo de emigrantes irlandeses, Martin McDonagh nació en Londres en 1970. En 2003 comenzó su exitosa trayectoria en las tablas en el Royal National Theatre con 'The Pillowman'. Es autor de una trilogía ambientada en Calway ('The Beauty Queen of Leenane', 'A Skull in Connemara' y 'The Lonesome West') y de otra ubicada en las Islas Aran ('The Cripple of Inishman', 'The Lieutenant of Inishmore' y 'Almas en pena de Inisherin').

En cine, en 2006 se alzó con el Óscar al mejor corto gracias a 'Six Shooter', y en 2008 debutó en el largo con 'Escondidos en Brujas' (2008), por la que fue nominado al Óscar al mejor guion original. A continuación dirigió 'Siete psicópatas' (2012) y 'Tres anuncios en las afueras' (2017, galardonada con dos premios Óscar). 'Almas en pena de Inisherin' le valió la Copa Volpi al mejor actor para Colin Farrell en el Festival de Venecia.

BOY FROM HEAVEN

Por otro lado, dos cintas premiadas en Cannes y aspirantes al Oscar, 'Boy from Heaven' y 'El caftán azul', completan las presentaciones de la Sección Oficial para este viernes.

En concreto, 'Boy from Heaven' ('Walad min Al Janna'), que representará a Suecia en la carrera por el Oscar a Mejor Película de Habla no Inglesa. Se trata de una coproducción de Suecia, Francia, Finlandia y Dinamarca firmada por Tarik Saleh, que aborda a lo largo de más de dos horas la historia de Adam, el humilde hijo de un pescador, quien ingresa en la prestigiosa universidad de Al-Azhar de El Cairo, epicentro del poder del islam sunita.

El día en que empiezan las clases, el gran imán que dirige la institución fallece repentinamente. Sin ser consciente de ello, Adam se encuentra en medio de una lucha de poder implacable entre las élites religiosas y políticas del país.

Tarik Saleh nació en Estocolmo (Suecia) en 1972 y, junto a Kristina Aberg, es el fundador de la productora Atmo. Empezó siendo uno de los mejores grafiteros de Estocolmo en los años 80. Dirigió y escribió el guion de 'El Cairo confidencial', que ganó el Gran Premio del Jurado de Sundance en 2017, además de galardones como la Espiga de Oro y los premios al mejor director y mejor guion en Seminci ese mismo año.

Previamente dirigió documentales como 'Sacrificio: Who Betrayed Che Guevara' (2001) y 'Gitmo. Nuevas reglas de la guerra' (2004), antes de debutar en 2009 con el largometraje de animación 'Metropia', premiado en Venecia y seleccionado en Annecy, Sitges o Estocolmo.

Su filmografía también incluye los thrillers 'Tommy' (2014) y 'The Contractor' (2022), varios episodios de la serie futurista de HBO 'Westworld' (2018) y la serie de Showtimes 'Ray Donovan'. Su último trabajo, 'Boy from Heaven' (2022), se alzó con el premio al mejor guion en el Festival de Cannes.

EL CAFTÁN AZUL

También fue galardonada en Cannes, concretamente con el Premio Fipresci, la segunda película de Maryam Touzani 'El Caftán Azul' ('Le Bleu du Caftan'), una coproducción de Francia, Marruecos, Bélgica y Dinamarca que opta también a la Espiga Arcoiris y el Premio Fundos y que representará a Marruecos en la lucha por la estatuilla dorada.

A lo largo de dos horas de metraje, se profundiza en la relación de Halim y Mina, quienes regenta una tienda tradicional de caftanes en la medina de Salé, una de las más antiguas de Marruecos. La pareja vive desde siempre con un secreto que Halim ha aprendido a ocultar, pero la enfermedad de Mina y la llegada a la tienda de un joven aprendiz amenazan con perturbar este equilibrio. Unidos por el amor, cada uno tratará de ayudar al otro a enfrentarse a sus miedos.

Nacida en 1980 en Tánger (Marruecos), Maryam Touzani realizó sus estudios universitarios en Londres. Su primer cortometraje, 'Quand ils dorments', logró 17 premios en festivales internacionales y se proyectó en la 58 Semana, dentro del ciclo País Invitado dedicado a Marruecos.

En 2015 su segundo corto, 'Aya wal bahr', registró una trayectoria similar. En colaboración con su marido, el director Nabil Ayouch, desarrolló el guion de 'Much Loved' (2015) y fue coautora del guion de su película 'Razzia' (2017), que también protagonizó. En 2019 debutó con el largometraje 'Adam', que compitió en Un Certain Regard de Cannes y en la Seminci.